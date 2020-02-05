Участники SoloSpace заглянули в будущее фармацевтической розницы

Мероприятие собрало около 200 участников, представителей крупных и средних российских аптечных сетей от Архангельска до Владивостока. В ходе острой дискуссии они обсудили изменение модели коммерческого развития в свете новых тенденций фармрынка.

Генеральный директор компании Solopharm Олег Жеребцов, во вступительном слове указал на растущую потребность быстрого развития прямого делового общения фармпроизводителей с конечной точкой управления фармпродукцией — специализированной розницей. Перед участниками конференции выступили собственники и генеральные директора активных игроков аптечного рынка — «Неофарм», «Аптечные традиции», «Монастырев.РФ», «Планета Здоровья», и других.

«В нынешних, значительно изменившихся экономических условиях, когда все более развивается прозрачность движения фармпродукции по логистическим каналам страны, прямые поставки от производителей к фармрознице стали не только возможны, но и крайне необходимы для сокращения непроизводительных издержек обеих сторон», — подчеркнул генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов.

Модератор дискуссионной панели, генеральный директор компании «Лекарственная экосистема — PharmaSpace» Герман Иноземцев заявил, что информационная революция в российской фармацевтике будет ускоряться и развиваться. Основные драйверы этого процесса — развитие интернета, онлайн фискальная верификация розничных продаж, маркировка и мониторинг движения ЛС, а также повсеместное подключение ERP и CRM систем в аптеках.

«Это может и должно привести к перестройке бизнес модели всего фармацевтического рынка с одновременным сокращением цепочки оптовых покупателей-продавцов и возвратом управления фармбрендами от посредников непосредственно к их производителям-владельцам», — отметил он.

1 февраля, на второй день мероприятия, состоялся бизнес-завтрак, после которого участники конференции смогли воочию убедиться в прогрессивности подходов к эффективному производству и логистике лекарственных препаратов Solopharm. Гостей ждала экскурсия на новейший и высокотехнологический производственный комплекс компании.

Источник: ГК «Сантэнс»

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