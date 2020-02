Утвержден перечень лекарств, не подпадающих под регулирование оборота алкоголя Участники SoloSpace заглянули в будущее фармацевтической розницы » Doc+ вложил в ИИ-сервис проверки медкарт $1 млн Компания Doc+, в которую ранее инвестировали Vostok New Ventures, Baring Vostok и «Яндекс», разработала ИИ-сервис для проверки медицинских карт. Суммарные затраты на создание продукта составили $1 млн. В Doc+ рассчитывают, что в ближайшие полтора года этот проект будет приносить компании до 1,5 млн рублей в месяц. Компания Doc+, в которую ранее инвестировали Vostok New Ventures, Baring Vostok и «Яндекс», разработала ИИ-сервис для проверки медицинских карт. Суммарные затраты на создание продукта составили $1 млн. В Doc+ рассчитывают, что в ближайшие полтора года этот проект будет приносить компании до 1,5 млн рублей в месяц. Проект стартовал во второй половине 2019 года. Как утверждают представители компании, сервис уже используется в нескольких государственных и частных клиниках. Среди них – Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова, сеть клиник экспертной гинекологии «Клиника Фомина», сеть лечебных учреждений «РЖД-Медицина». В процессе подключения к системе еще восемь медучреждений. Алгоритм Doc+ проверяет ход лечения по данным электронных медкарт на основе 15 критериев, утвержденных экспертами. В частности, анализируются зафиксированные в процессе опроса пациента жалобы, рекомендованные ему исследования и назначенное лечение. Как отмечают в компании, организация интеллектуального мониторинга медкарт стала возможной благодаря уже функционирующей системе вызова врача на дом и сервису телемедицинских консультаций: на момент создания ИИ-продукта Doc+ уже имел собственные данные сотен тысяч медицинских карт. Doc+ – российская компания, специализирующаяся на услугах в сфере телемедицины, хранении и обработке персональных медицинских данных. Управляет проектом ООО «Новая медицина», зарегистрированное в апреле 2015 года Виктором Белогубом, Дмитрием Хандогиным и Русланом Зайдуллиным в Москве. Стартап был запущен на средства частных инвесторов, в том числе директора интернет-ритейлера Lamoda Флориана Янсена, гендиректора OneTwoTrip Михаила Соколова, исполнительного директора фонда Winter Capital Михаила Цыферова. В июле 2016 года Doc+ привлек $5,5 млн инвестиций от «Яндекса» и фонда Baring Vostok. В июне 2017 года эти компании повторно вложились в стартап – сумма сделки составила $5 млн. В феврале 2018 года Камиля Шаймиева, внучка первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, рассказала в интервью журналу Tatler о том, что она является совладелицей и идейной вдохновительницей Doc+. В августе 2018 года проект в ходе очередного инвестраунда получил от Baring Vostok, Vostok New Ventures и «Яндекса» еще $9 млн. Изначально проект позиционировался как мобильная клиника с возможностью вызова врача на дом, имеющая также офлайн-точки в Москве и Санкт-Петербурге. Но это направление для компании оказалось убыточным. Летом 2018 года Doc+ отказалась от клиники с выездной службой на дом в Санкт-Петербурге, через год – объявила о закрытии офлайн-подразделения в Москве и сокращении медперсонала, задействованного в службе выезда на дом. В данный момент основное направление деятельности – телемедицинские консультации. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «Новая медицина» в 2018 году составила 123 млн рублей, чистый убыток – 240 млн рублей.

