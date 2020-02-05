Утвержден перечень лекарств, не подпадающих под регулирование оборота алкоголя

Правительство РФ утвердило перечень спиртосодержащих лекарств, на которые не распространяется действие ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Он содержит 192 различные формы и дозировки лекарств, а также 18 форм и дозировок ветеринарных препаратов. Правительство РФ утвердило перечень спиртосодержащих лекарств, на которые не распространяется действие ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Он содержит 192 различные формы и дозировки лекарств, а также 18 форм и дозировок ветеринарных препаратов.

Среди перечисленных препаратов, подпадающих под исключение, – беклометазон, раствор йода, настойка календулы, Корвалол в виде капель, Нафтизин, раствор салициловой кислоты.

В конце 2019 года в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» были внесены изменения, согласно которым на спиртосодержащие лекарства и медизделия распространяется действие Единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкогольной продукции (ЕГАИС). Поправки, принятые в конце 2019 года, предусматривают, что в ЕГАИС должны вносить информацию и о субстанции этилового спирта.

В феврале 2019 года правительство утвердило Правила формирования перечня спиртосодержащих лекарств, которые выводятся из-под действия этого закона. Критерии были следующими: объем потребительской тары препаратов не позволяет использовать препараты в качестве заменителя алкогольной продукции; розничная цена на лекарство выше цены на алкогольную продукцию в сопоставим объеме и с тем же содержанием этилового спирта; назначение препарата не связано с употреблением его внутрь. Оценивала препараты на соответствие критериям созданная Минздравом комиссия.

Утверждение аналогичного перечня ожидается и по медизделиям.