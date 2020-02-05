Великобритания направила £20 млн на создание вакцины от коронавируса

Правительство Великобритании 3 февраля заявило о выделении £20 млн ($26,4 млн) Международной коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) на создание вакцины против коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае, откуда начала распространяться инфекция, насчитывается уже 17,2 тысячи зараженных. По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в России находятся более 4 тысяч человек, имевших контакт с заболевшими. Правительство Великобритании 3 февраля заявило о выделении £20 млн ($26,4 млн) Международной коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) на создание вакцины против коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае, откуда начала распространяться инфекция, насчитывается уже 17,2 тысячи зараженных. По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в России находятся более 4 тысяч человек, имевших контакт с заболевшими.

Накануне Европейская комиссия также объявила о намерении выделить 10 млн евро на поддержку исследований коронавируса 2019-nCoV.

В Правительстве РФ решили законодательно утвердить возможность депортации иностранцев, у которых будет выявлена инфекция. «Мы буквально на днях подписали Национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Кроме того, теперь она добавлена в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин», – заявил в этой связи премьер-министр Михаил Мишустин.

В Гонконге более 2,4 тысячи медицинских работников приняли участие в забастовке, потребовав закрыть границы с материковым Китаем из-за вспышки заражения коронавирусом. Гонконгское правительство уже временно отменило рейсы скоростных поездов и пассажирских паромов между городом и материком, но профсоюзы считают эти меры недостаточными.

В конце января в Забайкальском крае и Тюменской области были выявлены и официально подтверждены два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Оба инфицированных – граждане Китая. По данным региональных органов здравоохранения, состояние обоих пациентов не вызывает у медиков опасений.

По состоянию на 3 февраля 2020 года, в Китае зарегистрировано 17,2 тысячи случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, еще 151 случай инфицирования зафиксирован в других 27 странах. От вызванной инфекцией пневмонии уже умерли более 360 человек, большая часть из которых – в Китае, выздоровели 440 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 февраля сообщила, что в России под медицинским наблюдением находятся более 4 тысяч человек, имевших контакт с носителями инфекции.