ФАС проверит цены на медицинские маски в Забайкальском крае

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит контроль за стоимостью лекарств и медицинских масок в Забайкальском крае, сообщила вице-премьер регионального правительства Аягма Ванчикова. Регион граничит с Китаем, оттуда началось распространение коронавируса 2019-nCoV, что спровоцировало резкий рост цен на медицинские маски – почти в десять раз. Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит контроль за стоимостью лекарств и медицинских масок в Забайкальском крае, сообщила вице-премьер регионального правительства Аягма Ванчикова. Регион граничит с Китаем, оттуда началось распространение коронавируса 2019-nCoV, что спровоцировало резкий рост цен на медицинские маски – почти в десять раз. Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах.

«Получен ряд рекомендаций от федерального центра: Минздраву Забкрая необходимо провести качественный мониторинг наличия препаратов, медсредств. Федеральная антимонопольная служба должна установить контроль за ценами в аптеках», – сообщила Ванчикова на оперативном совещании. – У нас есть сведения, что вчера маски стоили 1 рубль 20 копеек, а к вечеру их уже продавали за 10 рублей».

Также на совещании стало известно о том, что в аптеках региона за неделю раскуплен трехгодичный запас масок, не исключено, что в скупке участвовали и спекулянты. Аягма Ванчикова сообщила, что производителям направлены письма об ускорении поставки масок в Забайкальский край, а с аптечными сетями решается вопрос о дополнительной закупке. Дефицита противовирусных средств в Забайкалье нет, считают власти края.

В регионе выявлен один из двух подтвержденных в России случаев заражения пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. На 18:00 2 февраля состояние пациента удовлетворительное, он находится в изолированном медицинском боксе и идет на поправку, сообщили региональные власти. При этом сам пациент жаловался на условия оказания медпомощи, в Минздраве РФ пообещали провести проверку по этому поводу.

О резком росте цен на медицинские маски сообщали также в Курской области. «Аптечные сети отреагировали резким повышением цен. Уже вчера на территории Курской области, если до этого маска стоила 1 рубль, стоимость одной маски достигала 35 рублей», – сказала заместитель губернатора Ирина Хмелевская на оперативном совещании. Дефицит масок отмечается и в московских аптеках, убедились «Ведомости».

Правительство РФ 31 января 2020 года пополнило Перечень социально значимых и представляющих опасность для окружающих заболеваний инфекцией 2019-nCoV.

По состоянию на 3 февраля число заболевших коронавирусом нового типа составило 17,2 тысячи человек, скончались 361 человек. Помимо КНР, случаи заболевания зафиксированы в странах Азии, Европе, Северной Америке, Австралии.