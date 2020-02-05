Андрей Младенцев ушел с поста гендиректора ГК «Алиум»

По информации Vademecum, Андрей Младенцев, возглавлявший ГК Alium, объединенную компанию ФП «Оболенское» и «Биннофарма», покидает компанию. О своем уходе он сообщил в письме деловым партнерам. Причина – недостижение целевых показателей компании. По информации Vademecum, Андрей Младенцев, возглавлявший ГК Alium, объединенную компанию ФП «Оболенское» и «Биннофарма», покидает компанию. О своем уходе он сообщил в письме деловым партнерам. Причина – недостижение целевых показателей компании.

В пресс-службе АФК «Система» отказались от комментариев. Источник в АФК подтвердил Vademecum эту информацию, добавив, что Младенцев остается членом совета директоров и акционером объединенной компании.

«Причина моего решения проста: план интеграции «Оболенского» и «Биннофарма» подразумевал 1+1=>2,75, то есть рост объединенной компании на 37,5% в 2019 году. Результаты нашей работы в 2019 году еще подсчитываются и выверяются, но уже очевидно, что мы сделали интеграцию с результатом 1+1=>2. То есть я подвел акционера и не оправдал его ожиданий», – сообщил Младенцев в письме.

Андрей Младенцев возглавлял «Нижфарм» на момент его покупки немецкой Stada в 2005 году. Тогда он занял должность вице-президента Stada по России, странам СНГ и Балтии. В 2007-2008 годах работал замруководителя Росздравнадзора. В 2011 году занял пост гендиректора ФП «Оболенское» (OBL Pharm).

В конце 2018 года долю в «Оболенском» приобрела АФК «Система» с целью дальнейшего объединения предприятия с входящим в АФК «Биннофармом» и создания фармацевтического холдинга. В октябре 2019 года формирование холдинга под названием ГК Alium было завершено.

«Всегда был принципиален в вопросах ответственности менеджеров, и вот теперь пришел и мой черед. Свято верю в то, что движение вперед невозможно без обновления коллектива, и 8 лет (два «президентских срока») достаточно для того, чтобы уступить свое место.

В период с 2011 года под моим непосредственным руководством мы сделали то, что никто не смог на фармацевтическом рынке: выросли более чем в 20 раз. Из небольшой компании стали заметным участником фармацевтического рынка. Обновили портфель продуктов и вывели на рынок несколько блокбастеров и лидеров товарных категорий. Построили и ввели в эксплуатацию новое производство, в соответствии с международными стандартами GMP, и заложили прочный фундамент для дальнейшего роста. Мы одни из первых в России обеспечили выпуск продукции с маркировкой нового типа. Привлекли нового акционера, готового и способного дать новый импульс для развития нашей компании», – отметил в письме Младенцев.

Фото: promoboz.moscow

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