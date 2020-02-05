Генпрокуратура: регионы незаконно заключили контракты на поставку лекарств и медтехники на 6,6 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ отчиталась о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц региональных министерств здравоохранения, заключивших в 2019 году контракты на поставку лекарств и медицинского оборудования с ЗАО «Фирма Евросервис». Как выяснило надзорное ведомство, в 2018 году компания была привлечена к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП) и была внесена в «черный список», запрещающий участвовать в госзакупках. Несмотря на это, поставщику, по подсчетам прокуроров, все же достались контракты на общую сумму 6,6 млрд рублей. Генеральная прокуратура РФ отчиталась о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц региональных министерств здравоохранения, заключивших в 2019 году контракты на поставку лекарств и медицинского оборудования с ЗАО «Фирма Евросервис». Как выяснило надзорное ведомство, в 2018 году компания была привлечена к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП) и была внесена в «черный список», запрещающий участвовать в госзакупках. Несмотря на это, поставщику, по подсчетам прокуроров, все же достались контракты на общую сумму 6,6 млрд рублей.

Как сообщается на сайте ведомства, региональные прокуроры проверили соблюдение законодательства при заключении контрактов на поставку лекарственных препаратов и медицинского оборудования с ЗАО «Фирма Евросервис». При этом выяснилось, что компания в июне 2018 года была оштрафована за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) и внесена в соответствующий реестр. При этом 44-ФЗ «О контрактной системе» запрещает участие в закупке попавшего под санкции юрлица в течение двух лет с момента привлечения к ответственности.

«В ходе проведенных проверок были выявлены многочисленные факты нарушения запрета, которые привели к заключению с ЗАО «Фирма Евросервис» контрактов на общую сумму 6,6 млрд рублей. По указанным обстоятельствам прокурорами в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в сфере здравоохранения, а также руководителям учреждений здравоохранения внесены представления, по итогам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», – отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Разбирательство, за которое было оштрафовано ЗАО «Фирма Евросервис», началось в 2016 году, когда правоохранительные органы задержали заместителя главного врача по лекарственному обеспечению Городской больницы №1 Ухты по подозрению в получении взяток в обмен на лоббирование интересов ЗАО «Фирма Евросервис» на госзакупках. По версии следствия, с августа 2013 по март 2017 года замглавврача получила свыше 400 тысяч рублей, а также кондиционер (из них от представителя ЗАО «Фирма Евросервис» – 91 тысячу рублей). В июне 2018 года Ухтинский городской суд назначил обвиняемой наказание в виде 7,6 года лишения свободы, а месяц спустя ЗАО «Фирма Евросервис» получило штраф по ст. 19.28 КоАП в размере 500 тысяч рублей. Компания обжаловала решение, однако апелляция в октябре 2018 года оставила решение в силе, а кассация в феврале 2019 года оставила вердикт без изменений.

Как следует из данных ЕИС госзакупок, с начала 2018 года ЗАО «Фирма Евросеврис» заключило 7 959 тысяч контрактов на общую сумму 6,082 млрд рублей, а в 2019 году – только 77 контрактов на поставку лекарств и медоборудования на общую сумму 6,6 млн рублей. Таким образом, общая сумма договоров, заключенных с октября 2018 года по январь 2020 года, меньше, чем заявленная Генпрокуратурой РФ.

Среди заказчиков – Минздрав Республики Хакасии, медучреждения Курской, Челябинской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Республики Бурятии и других регионов.

В феврале 2019 года Комиссия ФАС России признала ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега Фарма» виновными в картельном сговоре в 331 аукционе на поставку лекарственных препаратов и медизделий на общую сумму 814 млн рублей. Компании не согласились с этим решением и пытались обжаловать решение. Арбитражный суд Москвы в июле 2019 года встал на сторону компаний, но апелляционный суд в ноябре 2019 года принял решение в пользу ФАС, а в январе 2020 года кассация утвердила вердикт.

ЗАО «Фирма Евросервис» оштрафовано за участие в лекарственном картеле на 234 млн рублей.