Генпрокуратура: регионы незаконно заключили контракты на поставку лекарств и медтехники на 6,6 млрд рублей

Как сообщается на сайте ведомства, региональные прокуроры проверили соблюдение законодательства при заключении контрактов на поставку лекарственных препаратов и медицинского оборудования с ЗАО «Фирма Евросервис». При этом выяснилось, что компания в июне 2018 года была оштрафована за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) и внесена в соответствующий реестр. При этом 44-ФЗ «О контрактной системе» запрещает участие в закупке попавшего под санкции юрлица в течение двух лет с момента привлечения к ответственности.
«В ходе проведенных проверок были выявлены многочисленные факты нарушения запрета, которые привели к заключению с ЗАО «Фирма Евросервис» контрактов на общую сумму 6,6 млрд рублей. По указанным обстоятельствам прокурорами в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в сфере здравоохранения, а также руководителям учреждений здравоохранения внесены представления, по итогам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», – отмечается в сообщении Генпрокуратуры.
Разбирательство, за которое было оштрафовано ЗАО «Фирма Евросервис», началось в 2016 году, когда правоохранительные органы задержали заместителя главного врача по лекарственному обеспечению Городской больницы №1 Ухты по подозрению в получении взяток в обмен на лоббирование интересов ЗАО «Фирма Евросервис» на госзакупках. По версии следствия, с августа 2013 по март 2017 года замглавврача получила свыше 400 тысяч рублей, а также кондиционер (из них от представителя ЗАО «Фирма Евросервис» – 91 тысячу рублей). В июне 2018 года Ухтинский городской суд назначил обвиняемой наказание в виде 7,6 года лишения свободы, а месяц спустя ЗАО «Фирма Евросервис» получило штраф по ст. 19.28 КоАП в размере 500 тысяч рублей. Компания обжаловала решение, однако апелляция в октябре 2018 года оставила решение в силе, а кассация в феврале 2019 года оставила вердикт без изменений.
Как следует из данных ЕИС госзакупок, с начала 2018 года ЗАО «Фирма Евросеврис» заключило 7 959 тысяч контрактов на общую сумму 6,082 млрд рублей, а в 2019 году – только 77 контрактов на поставку лекарств и медоборудования на общую сумму 6,6 млн рублей. Таким образом, общая сумма договоров, заключенных с октября 2018 года по январь 2020 года, меньше, чем заявленная Генпрокуратурой РФ.
Среди заказчиков – Минздрав Республики Хакасии, медучреждения Курской, Челябинской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Республики Бурятии и других регионов.
В феврале 2019 года Комиссия ФАС России признала ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега Фарма» виновными в картельном сговоре в 331 аукционе на поставку лекарственных препаратов и медизделий на общую сумму 814 млн рублей. Компании не согласились с этим решением и пытались обжаловать решение. Арбитражный суд Москвы в июле 2019 года встал на сторону компаний, но апелляционный суд в ноябре 2019 года принял решение в пользу ФАС, а в январе 2020 года кассация утвердила вердикт.
ЗАО «Фирма Евросервис» оштрафовано за участие в лекарственном картеле на 234 млн рублей.
Фото: gorvesti.ru