Доля картельных сговоров на российском фармрынке снизилась за 2019 год почти в два раза

Если говорить в цифрах, то с 20% до 11,8%, об этом сообщил начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев.

«Если у нас в 2018 году доля картелей в сфере фармацевтики была почти 20%, то по итогам 2019 года почти в два раза сократилась — до 11,8%», — заявил Тенишев.

Наибольшая доля картелей по итогам прошлого года зафиксирована в сфере строительных и ремонтных работ (16,8%), на рынке лекарственных средств и медизделий (11,8%).

В 2019 году по статье 11 «Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов» Федерального закона «О защите конкуренции» ФАС возбудила 519 дел, в том числе 372 дела касались сговора на торгах. В 2018 году было возбуждено 384 дела о картелях.

gmpnews