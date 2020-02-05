Takeda продает свой завод по выпуску биопрепаратов в Ирландии

Японская фармацевтическая компания Takeda подтвердила, что ищет покупателя для своего завода в Данбойне (графство Мит, Ирландия). По сообщению компании, никаких сокращений для 200 человек, занятых на заводе, не планируется.

В заявлении компании говорится: «В результате приобретения в прошлом году компании Shire и последующей её интеграции, Takeda приняла решение о продаже биологического производства в Данбойне».

Завод был последней крупной инвестицией, сделанной Shire перед тем, как он был приобретен Takeda за 56 млрд евро. Компания инвестировала 375 млн евро в создание нового завода по производству биологических препаратов на участке в Данбойне.

Поскольку Takeda является одним из крупнейших работодателей в графстве Мит, то данная ситуация вызывает большое беспокойство со стороны администрации округа. «Это высококвалифицированные фармацевтические рабочие места, которые Мит и северо-восточный регион не могут позволить себе потерять», – говорят представители Мита.

При этом в компании утверждают, что «стратегический анализ производства биопрепаратов Takeda, проведенный после приобретения Shire, показал, что в производственных мощностях в Данбойне больше нет необходимости».

«Такеда начала процесс поиска наиболее подходящего покупателя и уверена в успешной продаже объекта. Dunboyne Biologics — это современное, гибкое, высокотехнологичное производственное предприятие с квалифицированной командой, которое станет привлекательным активом для будущего покупателя», – подчеркивают в компании.

Продажа объекта Dunboyne Biologics не затронет другие заводы Takeda в Ирландии, они будут продолжать работать в обычном режиме. На других предприятиях Takeda в Ирландии трудятся в общей сложности 500 человек.

Такеда присутствует в Ирландии с 1997 года, при этом именно здесь, в 2002 году, было организовано первое предприятие Такеда по производству активных фармацевтических ингредиентов за пределами Японии.

gmpnews