Структура и ассортимент, поставляемых в Россию АФИ, заметно изменились

Объём импорта активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Россию по итогам периода январь-ноябрь 2019 г. исчислялся суммой 118 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, с НДС). Динамика к аналогичному периоду 2018 г. составила 35,6%, при проведении расчётов в рублях. Натуральные объёмы тоже в заметном плюсе, здесь за период фиксируем 12,9% (в тоннах), однако, простое сопоставление денежной и натуральной динамик свидетельствует, что основным фактором роста поставок по-прежнему выступает повышение ввозных цен. Суммарно с начала года в Россию было ввезено порядка 12 тыс. тонн АФИ, об этом сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.

Структура поставок АФИ за прошедший год проходит заметную трансформацию, так по итогам первых 11 месяцев 2019 г. заметно выросла денежная доля АФИ технического класса чистоты, сейчас она составляет 4%, тогда как годом ранее едва превышала 2,3%. Надо отметить, что денежная доля технических АФИ в 2019 г. достигла максимальных с 2015 г. значений. Характерно, что при этом натуральные объёмы поставок технических субстанций сокращаются вот уже третий год подряд, по итогам января-ноября 2019 г. на них приходилось всего 2,8% от общего объёма импорта.

Развивается и ассортимент, импортируемых АФИ, по итогам января-ноября 2019 г. в нашу страну завозилось 808 торговых наименований субстанций, это на 30 позиций больше, чем годом ранее. Из числа новичков отметим две позиции: Экструдат Лопинавир+Ритонавир 16.7% + 4.2%, которого с начала 2019 г. было ввезено на сумму порядка 2,1 млрд руб., и Нарлапревир технический (0,7 млрд руб.). Оба препарата имеют отношение к компании «Р-фарм», первый поставляется компанией «Эббви», которая локализовала производство Калетры, на предприятии «Р-Фарм» в Ярославле. Нарлапревир «Р-Фарм» закупает напрямую, сырьё используется для производства препарата Арланса. Отметим так же, что растёт не только разнообразие торговых марок АФИ, завозимых в Россию, спектр МНН относительно 2018 г. так же заметно изменился. По итогам первых 11 месяцев 2019 г. в Россию возилось 580 МНН, годом ранее 568 позиций.

Максимальные темпы роста рублёвого объёма поставок среди топ-30 торговых марок АФИ за период демонстрировали Дидрогестерон-гранулы (отгрузки выросли в 298 раз) и Пантопразол натрия сесквигидрат (рост в 176 раз). Первый импортирует «Эбботт», в интересах производства препарата Дюфастон (локализовано на белгородском предприятии «Верофарм»). Второй импортировался сразу четырьмя компаниями, максимальные объёмы завозила «КРКА».

Лидеры в отношении натуральной динамики естественно были другими, здесь в топ-30 максимальный прирост показали Метформина гидрохлорид и магния стеарат, поставки которого относительно января-ноября 2018 г. выросли в 3,7 раза. Всего за 11 месяцев 2019 г. в нашу страну было ввезено более 118 тонн данного наименования, импортёром выступал Мерк. Отметим так же морскую воду, натуральные отгрузки которой за год выросли в 2,6 раза, до 232 тонн. Здесь получателей было два, почти 70% указанного объёма закупает «Гротекс», остальной объём выкупает «Нижфарм». Обе компании приобретают воду во Франции, но поставщики всё же отличаются.

gmpnews