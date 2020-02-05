Генеральным директором Alium назначен Андрей Белашов

Белашов ранее занимал должность вице-президента по развитию бизнеса, маркетингу и продажам. На посту генерального директора он сменил Андрея Младенцева, который продолжит работу по развитию группы компаний в совете директоров «Алиум».

«Алиум» должна войти в топ-5 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте, рассказал о планах президент АФК «Система» Андрей Дубовсков. «Для реализации этой задачи Андрей Белашов сконцентрируется на поисках новых возможностей по развитию бизнеса, усилению конкурентных преимуществ компании и расширении собственного портфеля препаратов. Мы благодарим Андрея Младенцева за проделанную работу», – сказал он.

Управляющий собственник компании «Неофарм» Евгений Нифантьев уверен, что компания под руководством Белашова будет развиваться в хорошем темпе и правильном направлении. «Андрея Белашова знаю как человека неординарного, креативного и очень любящего свою компанию, при этом он профессиональный и работоспособный руководитель», – сказал глава «Неофарма» в беседе с «ФВ».

«На протяжении длительного периода времени Андрей Белашов ключевая персона сотрудничества наших компаний, – поделился совладелец аптечной сети Евгений Яньков. – Совместную работу мы начали с ФП «Оболенское» и активно продолжаем сотрудничать с ГК «Алиум». Уверены, назначение Андрея Белашова на пост генерального директора даст новый импульс для достижения ГК «Алиум» заявленных целей».

Андрей Белашов окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова. Занимал руководящие должности в международных фармацевтических компаниях Cilag AG (Johnson&Johnson), Pfizer, Unipharm Inc, с 2003 года – директор по развитию бизнеса, маркетингу и продажам в АО «Валента», с 2010 года – генеральный директор ООО «Сегмента Фармацевтика», которое в 2014 году вошло в состав АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское». С 2014 года занимал пост вице-президента по стратегическому развитию, маркетингу и продажам АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское».

Андрей Младенцев сообщил «ФВ», что пока не определился, чем займется дальше.

Елена Калиновская

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