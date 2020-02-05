Бывший топ-менеджер Taro Pharmaceutical попался на ценовом сговоре в США

Бывший вице-президент по продажам и маркетингу компании Taro Pharmaceutical Industries Ltd («Таро Фармасьютикал Индастриз Эл-ти-ди») Ара Апрахамян обвинен в участии в ценовом сговоре, сообщает Reuters. Кроме этого, ему предъявлены и другие обвинения.
В Минюсте США заявили, что Апрахамяну вменяется в вину участие в двух эпизодах картельного сговора с целью фиксирования цен на дженерики в 2013–2015 годах.
Как отметил адвокат обвиняемого Боб Гейдж, он абсолютно уверен, что после всестороннего рассмотрения дела его подзащитный будет признан невиновным.
Кроме ценового сговора Апрахамян обвиняется в том, что он солгал агенту ФБР, заявив, что не общался с конкурирующей компанией относительно цен на дженерики.
Илья Дугин
pharmvestnik