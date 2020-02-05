Alibaba запустила платформу для закупки медикаментов для борьбы с коронавирусом

Новая платформа предназначена для удовлетворения спроса на лекарственные препараты и защитные средства в регионах КНР, где произошла вспышка коронавируса. Фармацевтические компании и производители смогут публиковать информацию о поставках, после чего Alibaba будет закупать необходимые средства для борьбы с коронавирусом и направлять их нуждающимся медицинским учреждениям.

В конце января Alibaba создала специальный фонд размером 1 млрд юаней (около 144 млн долл.) для обеспечения поставок медикаментов в регионы Китая, подвергшиеся вспышке вирусного заболевания. К 3 февраля компания снабдила необходимыми поставками 18 больниц, в том числе и в провинции Хубэй, которая больше всех пострадала от коронавируса.

pharmvestnik