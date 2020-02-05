Takeda повысила годовой прогноз объема продаж

Компания завершила квартал с убытком 35,9 млрд иен (329 млн долл.) против прибыли 37,8 млрд иен (347 млн долл.) годом ранее.

Как отметил финансовый директор Takeda Коста Сарукос, в III квартале компания показала хорошие финансовые результаты благодаря показателям по 14 глобальным брендам. Takeda повышает годовой прогноз благодаря более быстрым, чем ожидалось, темпам интеграции компании Shire («Шайер»), которую Takeda приобрела за 62 млрд долл.

Квартальный объем продаж препаратов для лечения заболеваний ЖКТ вырос на 36,1% – до 191,6 млрд иен (1,8млрд долл.).

Продажи препарата Entyvio увеличились на 31% – до 95,1 млрд иен (872 млн долл.).

Объем продаж противоопухолевых препаратов сократился на 7,4% – до 103,1 млрд иен (946 млн долл.).

Показатель по препарату Velcade снизился на 23,3% – до 27,2 млрд иен (249 млн долл.).

Между тем, объем продаж препарата Ninlaro увеличился на 15,9% – до 19,8 млрд иен (181 млн долл.), по препарату Adcetris – на 25,2% – до 13,7 млрд иен (126 млн долл.).

Квартальный объем продаж препаратов из плазмы крови вырос на 2,9% – до 104,9 млрд иен (962 млн долл.).

Продажи препаратов для лечения неврологических заболеваний снизились на 1,5% – до 116,7 млрд иен (1,1 млрд долл.).

Объем продаж препарата Vyvanse вырос на 6% – до 75,3 млрд иен (690 млн долл.), препарата Trintellix – на 12,4% – до 181 млн иен.

Квартальный объем продаж препаратов для лечения редких гематологических заболеваний сократился на 21,4% – до 84,5 млрд иен (775 млн долл.).

Продажи препаратов для лечения редких метаболических заболеваний упали на 21,2% – до 40,2 млрд иен (369 млн долл.) на фоне отзыва препарата Natpara из оборота в США в сентябре 2019 года.

Объем продаж препаратов для лечения наследственного ангионевротического отека увеличился на 2,6% – до 33,7 млрд иен (309 млн долл.).

Объем продаж в США вырос на 135,2% – до 409,8 млрд иен (3,8 млрд долл.). При этом продажи в Японии сократились на 1,1% – до 168 млрд иен (1,5 млрд долл.).

Объем продаж в Европе и Канаде вырос на 87,4% – до 161,7 млрд иен (1,5 млрд долл.).

Продажи на рынках стран с развивающимися экономиками увеличились на 73,5% – до 119,8 млрд иен (1,1 млрд долл.).

По прогнозу компании, в 2019 финансовом году чистый убыток составит 162 млрд иен (1,5 млрд долл.) против 273 млрд иен (2,5 млрд долл.) за аналогичный период 2018 финансового года. Прогнозируемый объем продаж составит 3,29 трлн иен (30,1 млрд долл.), а не 3,26 трлн иен (29,9 млрд долл.) как ожидалось ранее.

Илья Дугин

pharmvestnik