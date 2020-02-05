СИП отказал австрийской фармкомпании в регистрации товарного знака «MYRAMISTIN»

Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) оставил без удовлетворения кассационную жалобу австрийской фармкомпании Megainpharm GmbH на решение СИП от 04.10.2019.
Таким образом суд признал правоту Роспатента, который отказался зарегистрировать товарный знак «MYRAMISTIN», поскольку он является тождественным уже зарегистрированному «Myramistin». Соответствующая информация содержится в судебной информационной системе.
Австрийская фармкомпания подала заявку на регистрацию словесного обозначения «MYRAMISTIN» в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 3-го класса «изделия парфюмерные; кремы косметические; маски косметические; масла туалетные; мыла дезодорирующие; препараты для гигиенических целей, для животных», товаров 5-го класса «препараты фармацевтические и т.д.». Однако в октябре 2018 года Роспатент не счел возможным ее удовлетворить, поскольку ранее эта же компания уже зарегистрировала ТЗ «Myramistin».
«Незначительные графические различия между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, выражаются в изменении регистра букв, в наличии/отсутствии у букв насечек и являются зрительно неактивными, не позволяющими различить данные обозначения потребителями», — указал в своем отказе Роспатент.
Он также напомнил, что не могут существовать два или три одинаковых по содержанию исключительных права на одно и то же средство индивидуализации, поскольку в таком случае право перестает быть исключительным.
Megainpharm GmbH направила возражение на отказ Роспатента, в котором привела в пример практику, сложившуюся в странах Евросоюза, где ею зарегистрированы оба ТЗ. Она обозначила свою заинтересованность «в приобретении исключительного права на заявленное обозначение как логичного развития и дополнения существующей серии знаков».
Однако 28 февраля 2019 года Роспатент это возражение оставил без удовлетворения. Тогда фармкомпания обратилась в СИП, но и там ее не поддержали (решение от 4 октября 2019 года). А 3 февраля 2020 года Президиум Суда по интеллектуальным правам также не усмотрел оснований для отмены судебного решения по жалобе Megainpharm GmbH. Его постановление вступило в законную силу в день принятия, однако может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного суда Российской Федерации в двухмесячный срок.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik