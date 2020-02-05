СИП отказал австрийской фармкомпании в регистрации товарного знака «MYRAMISTIN»

Таким образом суд признал правоту Роспатента, который отказался зарегистрировать товарный знак «MYRAMISTIN», поскольку он является тождественным уже зарегистрированному «Myramistin». Соответствующая информация содержится в судебной информационной системе.

Австрийская фармкомпания подала заявку на регистрацию словесного обозначения «MYRAMISTIN» в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 3-го класса «изделия парфюмерные; кремы косметические; маски косметические; масла туалетные; мыла дезодорирующие; препараты для гигиенических целей, для животных», товаров 5-го класса «препараты фармацевтические и т.д.». Однако в октябре 2018 года Роспатент не счел возможным ее удовлетворить, поскольку ранее эта же компания уже зарегистрировала ТЗ «Myramistin».

«Незначительные графические различия между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, выражаются в изменении регистра букв, в наличии/отсутствии у букв насечек и являются зрительно неактивными, не позволяющими различить данные обозначения потребителями», — указал в своем отказе Роспатент.

Он также напомнил, что не могут существовать два или три одинаковых по содержанию исключительных права на одно и то же средство индивидуализации, поскольку в таком случае право перестает быть исключительным.

Megainpharm GmbH направила возражение на отказ Роспатента, в котором привела в пример практику, сложившуюся в странах Евросоюза, где ею зарегистрированы оба ТЗ. Она обозначила свою заинтересованность «в приобретении исключительного права на заявленное обозначение как логичного развития и дополнения существующей серии знаков».

Однако 28 февраля 2019 года Роспатент это возражение оставил без удовлетворения. Тогда фармкомпания обратилась в СИП, но и там ее не поддержали (решение от 4 октября 2019 года). А 3 февраля 2020 года Президиум Суда по интеллектуальным правам также не усмотрел оснований для отмены судебного решения по жалобе Megainpharm GmbH. Его постановление вступило в законную силу в день принятия, однако может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik