Минздрав утвердил методику расчета платы за проверку качества лекарств

Минюст России 3 февраля 2020 года зарегистрировал приказ Минздрава России от 20.01.2020 № 33н, которым утверждается Методика определения размера платы за оказание федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минздраву России и Росздравнадзору, услуги по проведению испытаний в целях выдачи протокола испытаний о соответствии первых трех серий или партий лекарственного препарата (за исключением иммунобиологического лекарственного препарата), впервые произведенного в РФ или впервые ввозимого в РФ, показателям качества, предусмотренным нормативной документацией.

Размер платы определяется с учетом проведенных необходимых работ и экономически обоснованных материальных и трудовых затрат.

Пересмотр размера платы производится один раз в год с апреля текущего финансового года с учетом прогнозного уровня инфляции.

Елена Сидорова

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