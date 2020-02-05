BMS отозвала регистрационную заявку на комбинацию Opdivo + Yervoy в ЕС

Заявка на основании данных клинического исследования (КИ) III фазы CheckMate-227 была изначально подана в 2018 году. Комбинация препаратов предназначалась для терапии первой линии пациентов с НМРЛ, у которых мутационная нагрузка опухоли составляла ≥10 мутаций на мегабазу, по результатам заключительного анализа выживаемости без прогрессирования – сопервичной конечной точки КИ.

Впоследствии данные, на основании которых была подана заявка, были расширены: в них были включены статистически значимые результаты по общей выживаемости (также сопервичной конечной точке) из КИ CheckMate-227, часть 1a. В это части КИ оценивали эффективность комбинации Opdivo + Yervoy по сравнению с химиотерапией у пациентов с опухолевой экспрессией PD-L1 ≥1%.

В пресс-релизе BMS указано, что, хотя Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) признал целостность данных КИ на уровне пациентов, он также признал невозможность проведения полной экспертизы регистрационной заявки из-за внесения в протокол исследования многочисленных изменений. Таким образом компания реагировала на стремительно появляющиеся инструменты научной оценки и различные данные.

В компании сообщили, что не планируют повторную подачу заявки в ЕС.

Татьяна Кублицкая

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