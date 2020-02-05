Росздравнадзор призвал граждан сообщать об отсутствии масок и лекарств в аптеках

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения разместила на своем сайте контакты «горячей линии», на которую можно позвонить и сообщить об отсутствии медицинских масок и противовирусных препаратов в аптечных организациях. Обращения принимаются по телефону: 8 (800) 550-99-03.

Ситуацию с наличием медицинских масок и ценам на них взяла под контроль ФАС. 4 февраля ведомство объявило о проведении оперативного сбора информации о ценах на медицинские маски в регионах. Вся информация должна быть представлена в ФАС России в срок до конца рабочего дня 5 февраля 2020 года.

Кроме того, территориальные управления ФАС России должны еженедельно направлять в центральный аппарат информацию об изменении цен на медицинские маски в субъектах РФ. В случае получения информации о росте цен на медицинские маски или об их дефиците территориальным управлением должна быть проведена проверка. При выявлении экономически необоснованного роста цен будут приняты меры, предусмотренные антимонопольным законодательством.

Елена Сидорова

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