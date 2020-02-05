Минздрав разработал порядок ввоза в РФ незарегистрированных лекарств

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru проект постановления Правительства РФ «О порядке ввоза в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, ‎для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям ‎конкретного пациента или группы пациентов».

В соответствии с документом, уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основании решений врачебных комиссий медицинских организаций ‎о неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента ‎иных зарегистрированных лекарственных препаратов, в том числе содержащих другие действующие вещества, формируют сводную заявку на конкретную партию наркотических и психотропных лекарственных препаратов и представляют ее в Минпромторг для включения в план распределения наркотических средств и психотропных веществ, а также в Минздрав России.

Ввозить такие препараты будет ФГУП «Московский эндокринный завод» вне государственных квот, устанавливаемых в соответствии со статьей 15 Федерального закона ‎«О наркотических средствах и психотропных веществах».

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 марта 2020 года и будет действовать ‎до 31 декабря 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин в перечне поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020 года, поручил Правительству РФ до 1 марта 2020 года утвердить порядок ввоза в РФ конкретных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, а также обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в целях осуществления ввоза таких препаратов в РФ.

В середине января Правительство РФ поручило выделить в 2020 году средства на дополнительную закупку за рубежом ряда лекарств, которые нужны для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Елена Сидорова

pharmvestnik