Персонал аптечной сети пожаловался прокурору на отсутствие у директора профильного образования

Коллектив смущает отсутствие у руководителя профильного образования. Директор КРОО «Центр по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук считает, что претензии сотрудников обоснованы.

В письме коллектива АО «УльяновскФармации» говорится, что согласно профстандарту «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью» (Приказ Минтруда России от 22.05.2017 N 428н N428н) руководитель должен иметь опыт работы в фармации не менее двух лет и высшее профильное образование. Вместе с тем у Мухаметова нет ни того, ни другого. Он окончил Ульяновский политехнический институт, долгое время работал менеджером по продажам, а с 2016 года делал карьеру в ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр». Гендиректором АО его назначили в октябре 2018 года после того, как прежний руководитель Ольга Кузнецова стала одним из фигурантов уголовного дела.

В ответ на эти нападки Антон Мухаметов заверил корреспондента портала Ulpressa, что если бы действительно все было так, как это представили в своем обращении его подчиненные, то «ни одна частная аптека не смогла бы существовать». А вот директор КРОО «Центр по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук в эксклюзивном комментарии «ФВ» признал правоту сотрудников аптечной сети.

«Согласно выписке из ЕГРЮЛ, АО «УльяновскФармация» осуществляет виды экономической деятельности, предусмотренные профессиональным стандартом «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью», – объясняет Николай Чернышук. – В соответствии с частью III, у руководителя (директора) в розничной и оптовой торговле обязательно должен иметься сертификат специалиста и профессиональная подготовка по специальности «Управление и экономика фармации». Образование может быть высшим, тогда требуется стаж работы два года, или средним – со стажем 5 лет».

В указанных обстоятельствах, при отсутствии профильного образования, кандидат не может претендовать на должность руководителя аптечной организации, резюмирует эксперт, а занимающий такую должность – должен быть от нее освобожден.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik