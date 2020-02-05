Минпромторг продлит на два года преференции отечественным производителям коронарных стентов

Министерство промышленности и торговли РФ намерено продлить срок действия преференций для российских производителей коронарных стентов на рынке госзаказа до 2022 года. Прежний протекционистский регламент, описанный в постановлении Правительства №1469 от 4 декабря 2017 года, действовал до июля 2018 года, затем был пролонгирован до декабря 2019 года. Министерство промышленности и торговли РФ намерено продлить срок действия преференций для российских производителей коронарных стентов на рынке госзаказа до 2022 года. Прежний протекционистский регламент, описанный в постановлении Правительства №1469 от 4 декабря 2017 года, действовал до июля 2018 года, затем был пролонгирован до декабря 2019 года.

Предлагаемые ведомством преференции касаются изделий для лечения стенокардии и инфаркта миокарда – стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство, и баллонных катетеров для коронарной ангиопластики. Иностранная продукция будет сниматься с конкурса при наличии хотя бы одной заявки от отечественного производителя. Действие новой редакции протекционистского правила рассчитано на два года с момента принятия документа.

Запрет на совмещение стентов и катетеров с другими наименованиями медицинских изделий в одном лоте или контракте в новом регламенте сохранен.

При этом Минпромторг РФ установит перечень минимальных действий, подтверждающих производство на территории России. В случае катетеров список включает в себя все действия – от элементарной сборки до упаковки и установки конечных идентификационных наклеек. В отношении стентов – установка, позиционирование и крепление стента на баллоне системы доставки, контроль качества, конечная упаковка медизделия с установкой идентификационных наклеек. Элементарная сборка стента с нанесением лекарственного покрытия станет обязательной технологической операцией с 1 декабря 2021 года.

В России коронарные стенты и катетеры выпускают несколько производителей – пензенские «НаноМед» и «Мединж», тульский «Стентоник», новосибирский «Ангиолайн», а также совместное предприятие ГК «Ренова» и Medtronic – «Стентекс». Общий объем рынка МИ профильной номенклатуры в 2018 году оценивался в 8 млрд рублей.

В 2015 году «Стентекс» получил на срок до 2022 года статус единственного поставщика коронарных стентов. Клиники не обязаны закупать продукцию именно у «Стентекса», но заключить договор с этой компанией можно без проведения конкурса.

В апреле 2018 года Виктор Вексельберг и ГК «Ренова» попали под персональные санкции США, однако в «Стентексе» пообещали увеличить выпуск стентов к 2020 году до 250 тысяч изделий в год.