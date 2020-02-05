Порядок ввоза незарегистрированных лекарств вступит в силу с марта 2020 года

Минздрав РФ представил проект постановления, утверждающий порядок ввоза незарегистрированных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества. Поставками будет заниматься Московский эндокринный завод. Если документ будет принят, он вступит в силу 1 марта 2020 года.

Действовать порядок будет до конца 2023 года. Деньги из федерального бюджета на закупку и ввоз лекарств будет распределять Минпромторг.

Ранее президент Владимир Путин подписал Закон о взаимозаменяемости лекарств, одновременно разрешающий ввоз в особых случаях отдельных партий незарегистрированных препаратов с содержанием наркотических или психотропных веществ. Изменения были внесены в 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

В 2019 году на закупку таких препаратов, включая диазепам, фенобарбитал и мидазолам в формах, отсутствующих в России, а также Frisium (clobazam), было выделено 26 млн рублей. Инициатива была связана с широким общественным резонансом – матери неизлечимо больных детей едва не стали фигурантками уголовного дела, так как им приходилось заказывать лекарства через интернет.

Бывший вице-премьер РФ Дмитрий Медведев отмечал, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм лекарств в России. Параллельно повторной регистрацией Frisium занялась компания – производитель препарата Sanofi.