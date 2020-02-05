Более 40% врачей рекомендуют своим пациентам оригинальные препараты

В своих рекомендациях пациентам врачи, работающие в российских медучреждениях, стремятся указывать в основном оригинальные препараты. Как показал опрос, проведенный аналитическим центром «Новости GMP» совместно с профессиональной социальной сетью для специалистов здравоохранения «Врачи.РФ», такой практике следуют 46% представителей врачебного сообщества.

Согласно результатам исследования, несмотря на то, что в рецепте российские врачи указывают наименование препарата по международному непатентованному наименованию (МНН), подавляющее большинство специалистов рекомендуют своим пациентам конкретные торговые наименования (85,2%). Наиболее склонны советовать конкретные ТН педиатры (76,9%) и врачи терапевтического профиля (71,3%).

Практика рекомендовать в основном оригинальные лекарства является наиболее популярной во врачебном сообществе. При этом максимальную приверженность таким препаратам демонстрируют психиатры и офтальмологи – преимущественно оригинальные лекарственные средства рекомендуют 66,7% и 58,3% врачей этих специальностей соответственно. Более трети всего врачебного сообщества (34,6%) советуют своим пациентам дженерики и оригинальные препараты «примерно поровну». И лишь 19,4% специалистов отдают предпочтение в основном дженерикам или «не советуют никакого конкретного торгового наименования».

Себе и своим близким 36,6% врачей предпочитают покупать только оригинальные препараты, но более половины (53,1%) покупают оригинальные препараты лишь в том случае, если дженерики «заведомо хуже». Российские врачи не лукавят с пациентами — если себе они предпочитают покупать оригинальные препараты, то, как правило, их же рекомендуют и своим пациентам (79,0% тех, кто выбрал оригинальные препараты для лечения своих близких советуют пациентам поступать так же). Если же врач для собственного лечения выбирает между препаратами по принципу их эффективности — точно так же он рекомендует поступать и своим пациентам. Основная доля специалистов (68,6%) считает, что препараты российского производства являются в основном дженериковыми.

Больше половины врачей (53,5%) отмечают, что дженерики, представленные на российском рынке, очень часто бывают некачественными. Наименее качественными, по их мнению, являются дженерики для лечения сердечно-сосудистых (49,0%) и онкологических (40,8%) заболеваний. На вопрос о том, дженерики для каких лекарственных групп являются наиболее эффективными, 74,7% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос в форме анкетирования проводился в социальной сети профессионального сообщества «Врачи.РФ» с 18 по 24 января. Общий объем выборки составил 833 респондента, и в нее вошли как врачи, так и специалисты, непосредственно не связанные с назначением лекарственных препаратов (например, фармакологи и рентгенологи). Группы врачей и других специалистов анализировались отдельно друг от друга. В данном исследовании представлены результаты, полученные в результате анализа ответов только представителей группы врачей. Поскольку выборка опроса не являлась случайной (опрос проводился в социальной сети, в котором участвовали только те, кто самостоятельно перешел по ссылке на опрос) для повышения надежности результатов проводилось выравнивание полученной выборки с помощью перевзвешивания (процедура приведения структуры выборки в соответствие со структурой генеральной совокупности). Основой для перевзвешивания выборки стали данные Росстата о численности врачей по группам специальностей за 2018 год.

Более подробные результаты исследования вы можете получить у руководителя аналитического отдела журнала «Новости GMP» Александра Одинцова (a.odincov@media-pharm.ru).

gmpnews