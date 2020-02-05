CHMP рекомендовал к утверждению в ЕС пятнадцать новых лекарственных препаратов

В рамках прошедшего 27-30 января 2020 г. заседания Европейского комитета по лекарственным средствам для применения у человека (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) было принято пятнадцать положительных решений в отношении следующих лекарственных средств:

Givlaari (givosiran, гивосиран) – препарат рекомендован для лечения пациентов в возрасте 12 лет и старше с острой печеночной порфирией;

(givosiran, гивосиран) – препарат рекомендован для лечения пациентов в возрасте 12 лет и старше с острой печеночной порфирией; Rybelsus (semaglutide, семаглутид) – для лечения взрослых с недостаточно контролируемым сахарным диабетом ІІ типа в качестве дополнения к диете и физическим нагрузкам, для перорального применения;

(semaglutide, семаглутид) – для лечения взрослых с недостаточно контролируемым сахарным диабетом ІІ типа в качестве дополнения к диете и физическим нагрузкам, для перорального применения; Vaxchora (Cholera vaccine) – вакцина для профилактики холеры у взрослых и детей, живая рекомбинантная, для перорального введения;

(Cholera vaccine) – вакцина для профилактики холеры у взрослых и детей, живая рекомбинантная, для перорального введения; Liumjev (insulin lispro, инсулин лиспро) – для лечения сахарного диабета у взрослых;

(insulin lispro, инсулин лиспро) – для лечения сахарного диабета у взрослых; Nilemdo (bempedoic acid, бемпедоевая кислота) и Nustendi (bempedoic acid / ezetimibe, бемпедоевая кислота/ эзетимиб) – для лечения первичной гиперхолестеринемии (высокий уровень холестерина в крови без определяемой причины) и смешанной дислипидемии;

(bempedoic acid, бемпедоевая кислота) и (bempedoic acid / ezetimibe, бемпедоевая кислота/ эзетимиб) – для лечения первичной гиперхолестеринемии (высокий уровень холестерина в крови без определяемой причины) и смешанной дислипидемии; Staquis (crisaborole, crisaborole) – для лечения атопического дерматита;

(crisaborole, crisaborole) – для лечения атопического дерматита; Nubeqa (darolutamide, даролутамид) – для лечения рака предстательной железы;

(darolutamide, даролутамид) – для лечения рака предстательной железы; Ruxience (rituximab, ритуксимаб) – биологическое лекарственное средство для лечения неходжкинской лимфомы, хронического лимфолейкоза, ревматоидного артрита, гранулематоза с полиангиитом и микроскопического полиангиита и вульгарной пузырчатки;

(rituximab, ритуксимаб) – биологическое лекарственное средство для лечения неходжкинской лимфомы, хронического лимфолейкоза, ревматоидного артрита, гранулематоза с полиангиитом и микроскопического полиангиита и вульгарной пузырчатки; Azacitidine Betapharm (azacytidine, азацитидин) и Azacitidine Mylan (azacitidine, азацитидин) – препараты-дженерики для лечения миелодиспластических синдромов, хронического миеломоноцитарного лейкоза и острого миелоидного лейкоза;

(azacytidine, азацитидин) и (azacitidine, азацитидин) – препараты-дженерики для лечения миелодиспластических синдромов, хронического миеломоноцитарного лейкоза и острого миелоидного лейкоза; Arsenic trioxide Mylan (arsenic trioxide) – препарат-дженерик для лечения острого промиелоцитарного лейкоза;

(arsenic trioxide) – препарат-дженерик для лечения острого промиелоцитарного лейкоза; Cinacalcet Accordpharma (cinacalcet, цинакалцет) – препарат-дженерик для лечения вторичного гиперпаратиреоза, карциномы околощитовидной железы и первичного гиперпаратиреоза;

(cinacalcet, цинакалцет) – препарат-дженерик для лечения вторичного гиперпаратиреоза, карциномы околощитовидной железы и первичного гиперпаратиреоза; Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. (budesonide/ formoterol fumarate dihydrate) – комбинированный препарат для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких;

(budesonide/ formoterol fumarate dihydrate) – комбинированный препарат для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких; Trepulmix (treprostinil sodium, трепростинил натрия) – гибридный препарат для лечения хронической тромбоэмболической легочной гипертензии.

Помимо этого Комитет рекомендовал расширить показания к применению шести препаратов: Ameluz, MabThera, Rezolsta, Suliqua, Tybost и Venclyxto.

Отозваны заявки на получение разрешений на маркетинг препаратов Idhifa (enasidenib, эназидениб). Препарат предназначался для лечения острого миелоидного лейкоза. А так же относительно расширения показаний препарата Keytruda (pembrolizumab, пембролизумаб) – для лечения рака пищевода.

gmpnews