Утвержден перечень спиртосодержащих препаратов, не попадающих под действие 171‑ФЗ

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2020 № 151-р утвержден перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (171‑ФЗ). Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru 3 февраля 2020 г.

В перечень вошли 192 лекарственных препарата для медицинского применения и 18 лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Список включает в себя международное непатентованное наименование (МНН), лекарственную форму, дозировку и объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного средства. Для препаратов, у которых отсутствует МНН действующего вещества, в перечне указаны торговые наименования, например, «Ново-пассит» или «Синупрет».

Напомним, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 № 217 «О внесении изменений в Положение о лицензировании производства лекарственных средств» производители спиртосодержащих лекарственных препаратов обязаны передавать данные об объемах производства и оборота в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).

gmpnews