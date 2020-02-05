Фармкомпания «Босналек» получила сертификат GMP Европейского Союза

Сертификат получен для предприятия по производству жидких и полутвердых фармацевтических препаратов, которое начало работу в прошлом году. Таким образом компания планирует полностью загрузить производственные мощности объекта, в который было инвестировано свыше 25 млн евро. Максимальный годовой объем производства на предприятии составляет 34 млн упаковок жидких и полутвердых фармацевтических форм, что в пять раз выше исходных производственных мощностей компании.

Успешная сертификация нового предприятия подтверждает полное соответствие процесса производства компании «Босналек» правилам и нормам GMP Европейского Союза, открывая возможности для распространения всей продукции компании на рынки стран ЕС. Получение этого сертификата также знаменует новый этап развития “Босналек”. Ранее компания получила аналогичные сертификаты в других странах, что гарантирует возможность экспорта продукции на три континента.

«Получение сертификата подтверждает, что абсолютно все наши производственные процессы соответствуют лучшим мировым практикам и стандартам, а выпускаемая продукция имеет высочайшее качество. Главный приоритет “Босналек” — удовлетворить потребности и высокие ожидания потребителя, производя безопасные качественные лекарственные препараты с высокой степенью эффективности. Наше стратегическое обязательство — открытие новых экспортных рынков, и сейчас мы смогли создать предпосылки для экспорта продукции во все страны ЕС. Это стало возможным как благодаря собственной продукции “Босналек”, так и благодаря контрактному производству и сотрудничеству с крупнейшими мировыми фармацевтическими компаниями», — прокомментировал Недим Узунович, генеральный директор “Босналек”.

Он также отметил, что после получения сертификата за счет расширения экспансии компании, экспорта и развития, будут созданы новые рабочие места на рынке ЕС.

“Сертификация продукции “Босналек” по стандартам GMP Европейского Союза — это еще одно подтверждение качества и эффективности наших препаратов, в том числе поставляемых в Россию. Европейский и российский потребитель получают продукт одинаково высокого качества. Мы снова подтвердили звание ответственного производителя, и это повод для гордости”, — комментирует Валентина Бучнева, глава евразийского подразделения фармацевтической компании “Босналек”.

Успешно пройдя сертификационный процесс Европейского Союза, «Босналек» инициирует следующий этап — получение необходимых разрешений от FDA США. Это возможно благодаря Соглашению о взаимном признании между ЕС и США в части инспекций фармацевтических производственных площадок на территориях друг друга. При успешном завершении этого этапа компания получит все условия для удовлетворения формальных требований экспорта не только в Соединенные Штаты, но и во все страны мира.

gmpnews