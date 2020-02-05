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37,7% составляет доля российских ветпрепаратов в общем объёме закупок домохозяйствами в 2019 году

По итогам 2019 г. объём закупок вет. ЛП российскими домохозяйствами превысил 20,6 млрд руб. в розничных ценах, включая НДС. Натуральный объём закупок за период перешагнул рубеж 110 млн упак., но в данной сумме учтены так же ЛП, которые продаются на рынке поштучно, после разделения потребительских упаковок на отдельные блистеры, а в некоторых случаях и на разовые дозы. Объём рынка в минимальных единицах дозирования (МЕД) по итогам года превысил 199 млн шт., такие цифры приводятся в аналитическом отчете компании RNC Pharma.

Центральный Федеральный округ доминирует как в отношении денежного, так и в плане натурального объёма рынка, за год домохозяйства в регионе потратили на закупку вет. ЛП сумму 7,1 млн руб. (34,2% от общего объёма рынка), всего за год в регионе было реализовано 26,8 млн упак. вет. препаратов (24,4% от общего объёма). При этом Москва – безусловный лидер закупок, на город приходится 17,3% в денежном и порядка 8,3% от натурального объёма рынка по стране в целом. Второй по размеру региональный рынок – Московская область (8,5% в денежном и 5,3% в натуральном выражении).

Отечественные производители по итогам года контролируют 37,7% рынка в денежном и 59,9% в натуральном выражении, всего в сегменте представлено 94 российских компании. При этом в топ-10 компаний-производителей по денежной доле на рынке закупок вет. ЛП российскими домохозяйствами входит всего три отечественных компании. Абсолютный лидер из числа российских компаний – «Агроветзащита», производитель по итогам года занимает второе место в общем зачёте с долей 8,9% общего денежного объёма рынка (таб.). При этом компании не было равных в отношении натуральных объёмов поставок ни среди российских, ни в отношении иностранных компаний-производителей. Фактически каждая 6-я упаковка вет. ЛП купленная российскими домохозяйствами произведена данным производителем. Два других отечественных производителя: «Апиценна» и «Скифф» расположились соответственно на 6-м и 10-м месте.

Общее количество иностранных производителей вет. ЛП по итогам 2019 г. сопоставимо с российским, в сегменте реализовывалась продукция 92 компаний. Наибольшую рыночную долю за период занимают представители США. Американские компании контролируют 30,8% денежного объёма рынка и «всего» 15,7% натурального. Собственно представитель Соединённых Штатов, компания «МСД», и возглавляет рейтинг крупнейших корпораций, доля производителя по итогам 2019 г. составила 16,9% в денежном и порядка 6% в натуральном выражении. Третью строчку в рейтинге так же занимает представитель США – «Зоэтис» (8,5% в рублях и 6,4% в упаковках).

Места с третьего по пятое в рейтинге стран-производителей занимают европейские компании, в частности представители таких стан как: Германия, Франция и Словения. Крупнейший представитель Германии – ветеринарное подразделение «Байер Хелскер», компания расположилась на 4-й строчке рейтинга производителей (6,8% в деньгах и 3,4% в упаковках).

Таблица. Топ-10 корпораций-производителей вет. ЛП в отношении закупок домохозяйств по итогам 2019 г.

Корпорация Страна регистрации производителя Доля на розничном рынке вет. ЛП, %, руб. Доля на розничном рынке вет. ЛП, %, упак.
1 МСД США 16,9 6,0
2 АГРОВЕТЗАЩИТА РОССИЯ 8,9 18,3
3 ЗОЭТИС США 8,5 6,4
4 БАЙЕР ХЕЛСКЭР ГЕРМАНИЯ 6,8 3,4
5 БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ ГЕРМАНИЯ 6,6 3,5
6 АПИЦЕННА РОССИЯ 6,4 6,9
7 ЭЛИ ЛИЛЛИ США 6,1 3,7
8 НЕОТЕРИКА ГЕРМАНИЯ 5,4 3,8
9 КРКА СЛОВЕНИЯ 3,0 2,4
10 СКИФФ РОССИЯ 2,8 3,2
Источник: RNC Pharma®, АБД Аудит розничных продаж ВетЛП в России (sell out)

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Февраль 5, 2020 | Просмотров: 78