Разработаны новые условия допуска зарубежных стентов и катетеров к госзакупкам

Минпромторг России разработал проект постановления Правительства Российской Федерации «Об ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболоэктомии (тромбоэктомии), происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документ опубликован на портале regulation.gov.ru, общественное обсуждение продлится до 18 февраля 2020 г.

Проект постановления устанавливает особенности осуществления закупки стентов для коронарных артерий и катетеров на ограниченный период времени (2 года) для создания технологических и экономических преимуществ для Российской Федерации.

Так, проектом постановления предполагается предоставление подтверждения, что страной происхождения товара является Россия, а также подтверждения того, что технологические операции, осуществляемые производителями медизделий, являются достаточными для подтверждения глубины локализации соответствующей продукции, которое предусмотрено приложением к проекту постановления.

gmpnews