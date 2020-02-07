Татьяна Яковлева и Сергей Краевой из Минздрава уйдут в ФМБА

Об этом «ФВ» рассказал источник, близкий к Минздраву, и подтвердил высокопоставленный собеседник в региональном отделении ФМБА.

Яковлева сохранит в ФМБА статус первого заместителя, пояснил источник в региональном отделении ФМБА. «На совещании с руководящим составом Вероника Игоревна сказала, что приведет с собой большую команду профессионалов. Это первые назначения», — отметил он.

По информации источника, Вероника Скворцова расширит штат своих заместителей. У экс-главы ФМБА Владимира Уйбы было шесть замов, но первого заместителя в структуре не было.

Поговорить с Краевым корреспонденту «ФВ» не удалось: он прервал разговор, сославшись на занятость. Дозвониться до Яковлевой также не удалось.

Краевой занимает пост замминистра здравоохранения с 2013 года. До этого он восемь лет возглавлял департамент здравоохранения РЖД.

Татьяна Яковлева работает заместителем министра здравоохранения с 2012 года. В июле 2018 года она стала первым заместителем министра.

Ольга Коберник

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