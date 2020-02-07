Merck выделит несколько бизнесов в новую компанию

Завершение транзакций по созданию новой компании ожидается в I полугодии 2021 года.

В Merck отметили, что сохранят за собой портфель основных драйверов роста в онкологии, включая препараты Keytruda (pembrolizumab) и Lynparza (olaparib), а также портфель вакцин, госпитальных и ветеринарных препаратов.

По оценке Merck, отделение части активов позволит повысить эффективность деятельности компании более чем на 1,5 млрд долл. к 2024 году благодаря «упрощенным моделям операционной деятельности». Было отмечено также, что в результате отделения активов зона присутствия предприятий по производству лекарственных препаратов для медицинского применения сократится примерно на 25%, а количество производимых и продвигаемых препаратов этой категории – примерно на 50%.

В Merck ожидают получения от новой компании 8-9 млрд долл. посредством особого, не облагаемого налогами дивиденда. Новая компания будет базироваться в штате Нью-Джерси (США), а численность ее персонала составит 10-11 тыс. человек.

Драйверами роста новой компании станут франчайзинговый препарат Nexplanon (etonogestrel implant), а также бизнес по производству контрацептивных препаратов и средств повышения фертильности. Лидерами портфеля биосимиляров, созданного в партнерстве с Samsung Bioepis («Самсунг Байоэпис»), станут Renflexis (infliximab-abda), Brenzys (etanercept) и Ontruzant (trastuzumab-dttb).

В портфель новой компании войдут также различные препараты для лечения дерматологических, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, купирования болевого синдрома, включая Zetia (ezetimibe) и Vytorin (ezetimibe/simvastatin).

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik