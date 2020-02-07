«Натива» не смогла добиться выдачи принудительной лицензии на дазатиниб

Суд принял отказ «Нативы» от иска по препарату дазатиниб, дело прекращено.

Это уже третье заявление, которое отзывает компания. Ранее «Натива» отказалась от иска о признании недействительным решения Роспатента от 20 марта 2019 года. Федеральная служба признала недействительным патент на «Дазатиниб-натив». В споре ведомство встало на сторону локального производителя дазатиниба — компании «Р-Фарм» и обладателя патентных прав — Bristol-Myers Squibb.

Параллельно компания пыталась оспорить решение Арбитражного суда МО. Он по жалобе «Р-Фарм» признал недействительным патент на дазатиниб и обязал «Нативу» не вводить препарат в гражданский оборот в стране.

«Натива» направила кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам. В январе 2020 года компания отказалась от кассационной жалобы на решение суда от 27 мая прошлого года.

Руслан Мавлиханов

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