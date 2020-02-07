«Натива» не смогла добиться выдачи принудительной лицензии на дазатиниб

Компания «Натива» отказалась от иска о предоставлении принудительной лицензии на препарат дазатиниб. Об этом сообщает корреспондент «ФВ» с заседания Арбитражного суда города Москвы. Патент, на основании которого подавался иск, аннулировал Арбитражный суд Московской области.
Суд принял отказ «Нативы» от иска по препарату дазатиниб, дело прекращено.
Это уже третье заявление, которое отзывает компания. Ранее «Натива» отказалась от иска о признании недействительным решения Роспатента от 20 марта 2019 года. Федеральная служба признала недействительным патент на «Дазатиниб-натив». В споре ведомство встало на сторону локального производителя дазатиниба — компании «Р-Фарм» и обладателя патентных прав — Bristol-Myers Squibb.
Параллельно компания пыталась оспорить решение Арбитражного суда МО. Он по жалобе «Р-Фарм» признал недействительным патент на дазатиниб и обязал «Нативу» не вводить препарат в гражданский оборот в стране.
«Натива» направила кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам. В январе 2020 года компания отказалась от кассационной жалобы на решение суда от 27 мая прошлого года.
Руслан Мавлиханов
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