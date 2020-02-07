Компания Lupin получила очередное замечание от FDA

В последнем отчете по форме 483 упомянуто предприятие Lupin по производству фармсубстанций (АФИ) в индийском штате Андхра-Прадеш. Проверка данного предприятия инспекторами FDA завершилась 17 января 2020 года.

Согласно пяти замечаниям, включенным в отчет по итогам инспекционной проверки, на предприятии не смогли определить критические параметры процесса производства АФИ и полупродуктов. Инспекторы отметили, что некоторые виды получаемого от поставщиков сырья не прошли исследования на определение подлинности и чистоты, а процесс отбора образцов не соответствовал рекомендациям FDA. В FDA отметили также, что сводные протоколы сопровождения серий препарата ведутся на компьютере производственного отдела, а не отдела обеспечения качества.

В Lupin уже признали, что проблемы с соблюдением требований регулятора США входят в число факторов, негативно влияющих на финансовые результаты деятельности компании.

В недавнем прошлом Lupin уже продала часть активов, чтобы улучшить свое финансовое состояние. Однако, вопреки ожиданиям, это привело к увеличению чистого убытка компании по итогам II кв. 2019 года.

Татьяна Кублицкая

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