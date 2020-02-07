Ростовский Роздравнадзор рассказал о закрытии 48 псевдоаптек за год

Об этом рассказала в четверг, 6 февраля, руководитель ростовского управления РЗН Татьяна Полинская. Она выступила на общественных слушаниях по результатам правоприменительной практики надзорного органа.

Еще в 2018 году административное приостановление деятельности аптек как мера наказания в регионе не применялось ни разу. Сегодня Ростовская область находится в числе лидеров по данному показателю в стране. В большинстве случаев речь идет о пресечении бесконтрольной торговли «Лирикой» и прочими препаратами, популярными у аптечных наркозависимых.

Их продают по одной капсуле, с превышением предельной торговой наценки, без предъявления рецепта – это не просто нарушение правил отпуска, а грубое игнорирование лицензионных требований. Некоторые фармацевтические предприятия пытались обжаловать решения Арбитражного суда Ростовской области в вышестоящих инстанциях, но пока им это не удалось. Все приостановления признаны обоснованными и законными.

В слушаниях регулятора участовал начальник отдела по контролю в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ подполковник полиции УКОН ГУ МВД по области Юрий Абаринов. Отзыв лицензий вывел часть «псевдоаптек» с местного рынка, полагает он. Если в начале 2019 года в регионе насчитывалось 2600 розничных фармпредприятий, то в начале 2020-ого – лишь 2000, указал полицейский.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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