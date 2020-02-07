Ростовский РЗН призвал аптеки не создавать искусственный дефицит медицинских масок

«Не надо создавать ажиотаж и провоцировать жалобы от посетителей», — подчеркнула глава управления, выступая сегодня в ходе общественного обсуждения результатов правоприменительной практики за 2019 год.

Накануне в территориальном органе состоялось совещание, на котором присутствовали представители фармацевтического рынка и единственного в регионе предприятия, выпускающего медицинские маски. Он сообщил, что в сутки производит 25—30 тыс. единиц продукции. Слухи о том, что у него вышло из строя оборудование и заканчиваются запасы сырья, не соответствуют действительности. Предприятие работает в штатном режиме и никакого дефицита масок не предвидится.

Органы Росздравнадзора и ФАС также призвали оптовое и розничное звено не повышать цены на данное медицинское изделие. В ответ на это производитель выразил готовность в качестве социальной нагрузки с 6 февраля начать раздавать по одной медицинской маске в нагрузку к каждой покупке, которая будут совершаться в аффилированной с предприятием аптечной сети.

Екатерина Погонцева

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