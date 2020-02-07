Merck & Co. завершила год с ростом прибыли на 58%

Общий объем продаж вырос на 8% – до 11,9 млрд долл. Аналитики прогнозировали 12 млрд долл.

Квартальная прибыль выросла на 29% – до 2,4 млрд долл.

Объем продаж препарата Keytruda увеличился на 45% и составил 3,1 млрд долл. Аналитики прогнозировали 3,3 млрд долл.

Продажи вакцины Gardasil/Gardasil 9 сократились на 17% – до 693 млн долл.

Показатель по вакцинам Proquad/M-M-R II/Varivax вырос на 6% – до 481 млн долл.

Объем продаж препарата Januvia/Janumet сократился на 3% – до 1,4 млрд долл., препарата Isentress/Isentress HD – на 20% – до 223 млн долл., препарата Simponi – на 7% – до 205 млн долл.

Между тем, объем продаж препарата Bridion вырос на 22% – до 313 млн долл. на фоне увеличения спроса, особенно в США.

Квартальный объем продаж в Китае увеличился на 29% – до 773 млн долл.

За весь 2012 год объем продаж вырос на 11% и составил 46,8 млрд долл.

Прибыль за год подскочила на 58% – до 9,8 млрд долл.

По прогнозу Merck, в 2020 году объем продаж составит 48,8–50,3 млрд долл., прибыль на акцию – 5,62–5,77 долл. Аналитики ожидают 49,6 млрд долл. и 5,64 долл. соответственно.

Илья Дугин

pharmvestnik