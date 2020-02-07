«Катрен» остается самым важным дистрибьютором для аптек Merck & Co. завершила год с ростом прибыли на 58% » Квартальный объем продаж Novo Nordisk увеличился на 9% В завершающем квартале 2019 года объем продаж датской фармацевтической компании Novo Nordisk («Ново Нордиск») вырос на 9% и составил 32,4 млрд датских крон (4,8 млрд долл. США), сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 32 млрд крон. Прибыль за квартал увеличилась на 3% – до 8,7 млрд крон (1,3 млрд долл.), что ниже прогноза (9,2 млрд крон). Продажи противодиабетических препаратов выросли на 9% – до 25,8 млрд крон (3,8 млрд долл.). Показатель по препарату Victoza сократился на 19% без учета изменения курса валют – 5,4 млрд крон (798 млн долл.). Объем продаж препарата Ozempic составил 4,4 млрд крон (650 млн долл.). Продажи препарата Tresiba выросли на 3% без учета изменения курса валют – до 2,3 млрд крон (340 млн долл.). Между тем, объем продаж препарата Levemir сократился на 24% без учета изменения курса валют – до 2,2 млрд крон (325 млн долл.). По препарату Saxenda показатель вырос на 24% без учета изменения курса валют – до 1,6 млрд крон (236 млн долл.). Объем продажи биофармацевтических препаратов увеличился на 5% и составил 5,1 млрд крон (753 млн долл.). За весь 2019 год объем продажи вырос на 9% и составил 122 млрд крон (18 млрд долл.). Прибыль увеличилась на 1% – до 39 млрд крон (5,6 млрд долл.). По прогнозу Novo Nordisk, в 2020 году объем продаж увеличится на 3–6% без учета изменения валютного курса. Рост операционной прибыли составит 1–5% без учета изменения валютного курса. Чистый убыток компании за отчетный период составит около 1,5 млрд крон (222 млн долл.). Илья Дугин

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