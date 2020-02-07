«Катрен» остается самым важным дистрибьютором для аптек

Оценка степени важности дистрибьютора

Кроме оценки важности, в исследовании Pharma-Q изучаются данные по оценке качества дистрибьюторского сервиса и рассчитывается индекс удовлетворенности аптек работой дистрибьютора.

Индекс удовлетворенности аптек работой дистрибьютора рассчитывается как отношение доли аптек, отметивших работу компании максимальной оценкой, ко всем охваченным аптекам, работающим с тем или иным дистрибьютором.

«Катрен» сохраняет лидерство по индексу удовлетворенности менеджеров аптек качеством сервиса с показателем 0,80. Заметное изменение произошло для второй и третьей строчек рейтинга: компания «Пульс» вышла вперед (0,76), опередив «Протек» (0,73). Годом ранее показатели двух этих компаний составляли 0,71 и 0,72 соответственно.

Индекс удовлетворенности аптек работой дистрибьютора

Доля респондентов, оценивших работу компании «Катрен» на 5 баллов, составляет 66% и достигла максимального значения за три последние волны исследования. Компания удерживает первенство в общем рейтинге дистрибьюторов по этому показателю с 2015 года. Рост положительных отзывов отмечен по всем компонентам сервиса «Катрен»: отсутствие дефектуры, сроки доставки, ассортимент, уровень цен.

В исследовании приняли участие 2063 респондента, из которых 583 — менеджеры аптек, ответственные за закупки, а также руководители и их заместители.

Источник: АО НПК «Катрен»

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