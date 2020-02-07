Biogen выиграла патентный спор по препарату Tecfidera у Mylan

По мнению PTAB, компании Mylan («Майлан»), которая оспорила патент, не удалось доказать состоятельность ряда своих претензий.

Tecfidera – самый продаваемый препарат Biogen. В 2019 году его объем продаж составил 4,43 млрд долл. США (30,8% общего показателя компании). Препарат является основным драйвером роста компании с момента его лонча в 2013 году.

В результате решения PTAB, срок действия патента на Tecfidera продлен до 2028 года.

Между тем, аналитик компании Wedbush Лаура Чико усомнилась в способности Biogen противостоять дальнейшим попыткам опротестовать патенты на препарат.

В Mylan с решением PTAB не согласились. Компания намерена направить апелляцию.

Илья Дугин

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