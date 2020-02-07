Biogen выиграла патентный спор по препарату Tecfidera у Mylan

Акции компании Biogen («Байоджен») выросли на 32% после того, как Комитет по рассмотрению споров и апелляций в области патентных отношений США (PTAB) поддержал действительность патента на препарат для лечения рассеянного склероза Tecfidera (dimethyl fumarate), сообщает Reuters.
По мнению PTAB, компании Mylan («Майлан»), которая оспорила патент, не удалось доказать состоятельность ряда своих претензий.
Tecfidera – самый продаваемый препарат Biogen. В 2019 году его объем продаж составил 4,43 млрд долл. США (30,8% общего показателя компании). Препарат является основным драйвером роста компании с момента его лонча в 2013 году.
В результате решения PTAB, срок действия патента на Tecfidera продлен до 2028 года.
Между тем, аналитик компании Wedbush Лаура Чико усомнилась в способности Biogen противостоять дальнейшим попыткам опротестовать патенты на препарат.
В Mylan с решением PTAB не согласились. Компания намерена направить апелляцию.
Илья Дугин
pharmvestnik