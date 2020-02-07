«  
  »

Виктор Фисенко может получить руководящую должность в Минздраве России

Заместитель председателя Правительства Приморского края, региональный министр здравоохранения Виктор Фисенко ушел в отпуск до 10 февраля с последующим увольнением.

Как  сообщили «ФВ» в пресс-службе краевого Минздрава, сегодня, 5 февраля, он попрощался с коллективом и улетел в Москву.

До назначения в Приморье Виктор Фисенко занимал должность начальника Управления контроля за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения Росздравнадзора. В ведомстве он проработал 11 лет.

Источник в правительстве края предполагает, что Виктор Фисенко займет руководящую позицию в Минздраве РФ. Связаться с чиновником «ФВ» пока не удалось: его телефон недоступен.

Ольга Коберник
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Февраль 6, 2020 | Просмотров: 113