Виктор Фисенко может получить руководящую должность в Минздраве России

Как сообщили «ФВ» в пресс-службе краевого Минздрава, сегодня, 5 февраля, он попрощался с коллективом и улетел в Москву.

До назначения в Приморье Виктор Фисенко занимал должность начальника Управления контроля за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения Росздравнадзора. В ведомстве он проработал 11 лет.

Источник в правительстве края предполагает, что Виктор Фисенко займет руководящую позицию в Минздраве РФ. Связаться с чиновником «ФВ» пока не удалось: его телефон недоступен.

Ольга Коберник

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