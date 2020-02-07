В IV квартале объем продаж GlaxoSmithKline сократился на 5%

Общий объем продаж за отчетный период вырос на 9% – до 8,9 млрд фунтов (11,6 млрд долл.). Аналитики прогнозировали 9 млрд фунтов.

Квартальная прибыль увеличилась на 17% – до 1,5 млрд фунтов (2 млрд долл.).

В IV квартале 2019 года объем продаж вакцин вырос на 18% и составил 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долл.)

Объем продаж вакцины Shingrix вырос более чем на 100% – до 532 млн фунтов (690 млн долл.).

Показатель по вакцине Fluarix/FluLaval упал на 28% – до 138 млн фунтов (179 млн долл.), по вакцине Bexsero – на 2% – до 112 млн фунтов (145 млн долл.).

Продажи вакцины Menveo увеличились на 50% – до 66 млн фунтов (86 млн долл.).

Объем продаж устоявшихся продуктов снизился на 15% – 2,2 млрд фунтов (2,9 млрд долл.).

Объем продаж антиретровирусных препаратов сократился на 1% – до 1,3 млрд фунтов (1,7 млрд долл.).

Показатель по препарату Triumeq снизился на 8% – до 638 млн фунтов (827 млн долл.), по препарату Tivicay – на 6% – до 426 млн фунтоа (552 млн долл.)

Между тем, объем продаж препарата Juluca подскочил на 79% – 111 млн фунтов (144 млн долл.).

Продажи препарата Dovato составили 33 млн фунтов (43 млн долл.).

Квартальный объем продаж устоявшихся препаратов для лечения респираторных заболеваний упал на 17% и составил 965 млн фунтов (1,3 млрд долл.).

Показатель по Seretide/Advair рухнул на 36% – до 424 млн фунтов (537 млн долл.). Продажи Advair в США сократились на 65% на фоне дженериковой конкуренции в III квартале.

Объем продаж новых препаратов для лечения респираторных заболеваний вырос на 8%, составив 892 млн фунтов (1,2 млрд долл.).

Показатель по линейке препаратов Ellipta увеличился на 3% и составил 674 млн фунтов (874 млн долл.) на фоне роста продаж в Европе и на других зарубежных рынках. В США объем продаж сократился на 6%.

Объем продаж препарата Nucala вырос на 26% – до 218 млн фунтов (283 млн долл.).

Продажи препарата Benlysta увеличились на 23% – до 170 млн фунтов (220 млн долл.).

Объем продаж безрецептурных препаратов вырос на 35% – до 2,6 млрд фунтов (3,4 млрд долл.).

По прогнозу GlaxoSmithKline, в 2020 году объем продаж увеличится на 10% и составит 33,8 млрд фунтов (43,8 млрд долл.).

Прибыль вырастет на 30% – до 5,3 млрд фунтов (6,9 млрд долл.).

В процессе презентации итогов IV квартала исполнительный директор GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли объявила о ряде мер по увеличению инвестиций в научно-исследовательскую деятельность, в т.ч. о выделении совместного предприятия с Pfizer («Пфайзер») по производству безрецептурной продукции в самостоятельную компанию. По ее словам, это произойдет в 2022 году и на это понадобится 600–700 млн фунтов (780–909 млн долл.).

Кроме того, в компании объявили о намерении сократить до 720 рабочих мест в вакцинном подразделении в Бельгии.

Илья Дугин

pharmvestnik