Елена Максимкина покинет Департамент лекобеспечения Минздрава

В период смены министра здравоохранения эксперты прогнозировали назначение Елены Максимкиной на должность заместителя министра, который будет отвечать за вопросы, связанные в том числе с регулированием аптечного рынка, чего так ждут представители отрасли.

Президент Лиги пациентов Александр Саверский сказал «ФВ», что Максимкина — кандидат, который должен в первую очередь рассматриваться на должность замминистра.

«Все проблемы с лекарственным обеспечением в России связаны в том числе с тем, что не было замминистра, в обязанности которого в полной мере входило решение этих вопросов. Мы ждали этого человека лет десять. Елена Максимкина в этих вопросах хорошо разбирается и знает о ситуации с лекарственным обеспечением», — сказал он.

Елена Максимкина пока не подтвердила «ФВ» свое назначение.

Место Елены Максимкиной займет Алла Самойлова, начальник управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора, утверждают источники «ФВ».

Оксана Баранова

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