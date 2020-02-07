Александр Чучалин призвал врачей не лоббировать лекарства для лечения коронавируса

Отказаться от лоббирования лекарственных препаратов, якобы способных защитить от коронавируса, призвал врачей заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества академик РАН Александр Чучалин.
«Для фармкомпаний это горячая тема, они пытаются улучшить свой бизнес, но без врачей это сложно делать», — подчеркнул он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 5 февраля. И медики, которые начинают лоббировать те или иные лекарственные средства, выглядят, по его словам, всегда неприятно.
«Это главная беда. Я как глава Совета по этике при Минздраве много работаю именно по проблемам так называемого этического мышления. Если человек начинает давать информацию, особенно СМИ, о тех или иных лекарственных препаратах, первый шаг, который он должен сделать, это заявить об отсутствии собственных финансовых интересов. Это международные требования», — отметил Чучалин.
Он также добавил, что, когда врач приступает к лечению, он должен получить информированное согласие от пациента на тот или иной метод терапии. Это особенно важно при вспышках опасных инфекций, потому что, например, «при коронавирусе с позиции доказательной медицины нет ни одного лекарственного препарата, он просто не создан, поэтому все это будет off-label, и врачи должны себя вести соответствующим образом».
Комментируя заявление заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого о том, что Китай намерен закупить партию российского противовирусного препарата, названного по торговому наименованию, Чучалин сказал, что это решение китайцев, а не Краевого. «Повторю, мы не знаем, какие лекарственные средства надо назначать при коронавирусе», — резюмировал академик.
Источник: «Медвестник»
Фото: Олег Кирюшкин
Римма Шевченко
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