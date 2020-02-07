Александр Чучалин призвал врачей не лоббировать лекарства для лечения коронавируса

«Для фармкомпаний это горячая тема, они пытаются улучшить свой бизнес, но без врачей это сложно делать», — подчеркнул он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 5 февраля. И медики, которые начинают лоббировать те или иные лекарственные средства, выглядят, по его словам, всегда неприятно.

«Это главная беда. Я как глава Совета по этике при Минздраве много работаю именно по проблемам так называемого этического мышления. Если человек начинает давать информацию, особенно СМИ, о тех или иных лекарственных препаратах, первый шаг, который он должен сделать, это заявить об отсутствии собственных финансовых интересов. Это международные требования», — отметил Чучалин.

Он также добавил, что, когда врач приступает к лечению, он должен получить информированное согласие от пациента на тот или иной метод терапии. Это особенно важно при вспышках опасных инфекций, потому что, например, «при коронавирусе с позиции доказательной медицины нет ни одного лекарственного препарата, он просто не создан, поэтому все это будет off-label, и врачи должны себя вести соответствующим образом».

Комментируя заявление заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого о том, что Китай намерен закупить партию российского противовирусного препарата, названного по торговому наименованию, Чучалин сказал, что это решение китайцев, а не Краевого. «Повторю, мы не знаем, какие лекарственные средства надо назначать при коронавирусе», — резюмировал академик.

Источник: «Медвестник»

Фото: Олег Кирюшкин

Римма Шевченко

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