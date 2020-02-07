«Эвалар» запустил линию по выпуску синтетических лекарств

Расширение производственных мощностей в компании планируют использовать как для развития собственного лекарственного портфеля, так и для расширения контрактного производства.

Новый производственный комплекс полностью предназначен для выпуска лекарственных средств. Его мощность на сегодня составляет 2 млрд таблеток и капсул в год, включая участок по выпуску лекарств растительного происхождения (1 млрд таблеток и капсул в год), а также участок по выпуску лекарственных средств из синтетического сырья (1 млрд таблеток и капсул в год).

Запуск всех участков нового производства позволит «Эвалар» более чем в полтора раза увеличить объемы выпуска продукции. Расширение производственных мощностей в компании планируют использовать как для развития собственного лекарственного портфеля, так и для расширения контрактного производства.

По словам председателя совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталии Прокопьевой, развитие лекарственного портфеля — один из приоритетов компании.

«Лекарственный портфель компании включает в себя 27 торговых наименований, — рассказала она. — При этом, большинство наших брендов драйверы в своих категориях. Например, в категории синтетических препаратов наиболее бурный рост показывают противопростудное средство «Орвис Флю» (+95% в упаковках), препарат против эректильной дисфункции «Эффекс Силденафил» (+163% в упаковках), противогрибковое средство «Мизол» (+623% в упаковках) — по данным DSM-Group в 2019 году. При этом доля лекарственных средств в обороте «Эвалар» последовательно растет и в 2019 году достигла 19%».

Расширение производственных мощностей также позволит «Эвалар» более эффективно развиваться в качестве контрактной площадки. Как отмечает Наталия Прокопьева, последние два года производитель активно развивал направление СТМ для аптечных сетей.

«Оборудование наших производств дает нам возможность выпускать практически любые лекарственные формы, — подчеркнула глава компании. — Не у всех в России есть такие возможности. Наличие в новом комплексе большой складской номенклатуры сырья, а также высокая скорость внедрения дают нам возможность гибко работать с запросами партнеров».

Строительство второго производственного комплекса «Эвалар» начал в 2013 году. Общая стоимость проекта составляет 5 млрд рублей, его финансирование осуществлялось из собственных средств компании. Общая площадь здания — 34 320 кв. м.

Общая площадь земельного участка — 3,4 га. Проект нового фармкомплекса включает участки производства твердых лекарственных форм на оборудовании ведущих мировых производителей: Huttlin, Bohle, Bosch, Uhlmann, Korsch.

Источник: Эвалар

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