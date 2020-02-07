Аптечная сеть «Мега Фарм» прекратила существование

Проект по строительству самой крупной аптечной сети в России стартовал в 2016 году. «Мега Фарм» заключила соглашение с Х5 Retail Group об открытии аптек в закассовых зонах магазинов «Пятерочка» и «Перекресток».

К концу 2016 года «Мега Фарм» управляла 172 аптеками, а 2017 год завершила уже с 870 аптеками. Сеть продолжила сотрудничество с Х5, развивая бренды «А-Мега» и «Да, здоров!», а также в партнерстве с «Азбукой Вкуса» открыла аптеки премиального сегмента под брендом «Азбука Life». Кроме того, аптеки открылись в Медицинском центре Елены Малышевой, на железнодорожных вокзалах Москвы и т.п.

По итогам 2018 года аптеки «Мега Фарм» были в 32 регионах России. Объем инвестиций в проект составил около 3 млрд руб., выручка по итогам 2017 года — 4,4 млрд руб., средний чек по сети — 450 руб., в премиальном сегменте — 1300-1500 руб.

В октябре 2018 года в аптечной сети сменился генеральный директор и была выбрана новая стратегия: сеть озвучила свои планы по открытию 4 тысяч аптек по всей стране к 2021 году.

Но по итогам 2019 года «Мега Фарм» сократила свое присутствие до 22 регионов, оставив работать всего 245 точек, и на сегодня сеть прекратила свое существование.

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