Около трети медпредставителей не любят свою работу

Таковы результаты исследования, проведенного экспертами российского подразделения компании Popsicube Fovea. Свыше 27 % медпредставителей в ходе опроса заявили, что работа им не нравится – в профессии их держит только финансовый интерес.

Среди мониторов клинических исследований никто не выбрал вариант ответа: «Я однозначно не люблю свою работу и работаю только ради денег». При этом 41% опрошенных заявили, что работа им нравится.

Среди медпредставителей таких энтузиастов своего дела гораздо меньше. В том, что профессия им по душе, признались только 26 %.

Как показали результаты опроса, большинство медпредставителей, будь такая возможность, с удовольствием сменили бы сферу деятельности. В своей текущей профессии остались бы только 16% респондентов.

Куда хотели бы перейти разочарованные в профессии медпредставители? Большинство (20%) стремятся в отдел маркетинга. Об отделе клинических исследований мечтают 15%. В медицинском отделе желают работать 13%. Остальным привлекательной кажется работа в отделах развития бизнеса, фармаконадзора, регистрации.

При подборе сотрудников очень важно оценивать личностные качества и ценности кандидатов, отметила соучредитель компании ООО «Попсикуб Рус» Елена Аронова на бизнес-завтраке «Фармапак» для руководителей и HR-специалистов фармкомпаний. По ее словам, на позиции медпредставителей нередко берут людей, которые по своим способностям, внутренним ценностным установкам не подходят для работы в продажах. Кандидаты, которые были бы успешны в других сферах – клинических исследованиях, регистрации или фармаконадзоре, становятся плохими медпредставителями. Они испытывают внутренний диссонанс, занимаясь нелюбимым делом, что часто ведет к профессиональному выгоранию.

Многие не выдерживают психологических нагрузок. Далеко не всегда доктора рады визитам медпредставителей. Каждый раз надо преодолевать барьеры, чтобы установить коммуникацию с врачом. Сотрудник должен обладать хорошей стрессоустойчивостью, развитыми коммуникативными навыками. Не всем это дано.

В фармацевтике на региональных рынках труда выбор вакансий ограничен в основном должностями медпредставителей, поэтому кандидаты зачастую вынужденно идут на эти позиции, рассказала Елена Аронова. В Москве и Санкт-Петербурге вариантов для развития карьеры в фармбизнесе больше. Соответственно и возможностей найти работу, отвечающую способностям человека и складу характера, тоже больше.

В ходе исследования Popsicube Fovea были опрошены 1 тыс. медицинских представителей и 1 тыс. мониторов клинических исследований.

Фото: Игорь Чунусов

Наталья Маскина

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