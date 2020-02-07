Депутаты «Единой России» подготовили поправки против завышения цен в аптеках

«Депутатами фракции «Единая Россия» разработан законопроект, вносящий поправки в Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», в частности, регулирующий деятельность аптек и аптечных сетей, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением ими цен», – сказал Неверов. Он добавил, что Координационный совет фракции по законотворчеству рассмотрит законодательную инициативу 6 февраля.

Как сообщал «ФВ, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил лишать лицензии аптеки, наживающиеся на ажиотаже вокруг коронавируса. Такая реакция последовала на сообщение вице-премьера Татьяны Голиковой о выявленных фактах резкого завышения цен на медицинские маски.

Фото: er-duma.ru

Елена Калиновская

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