Три страны заинтересованы в поставках российского препарата для борьбы с коронавирусом

Как отметила представитель компании, препарат ранее проходил клинические исследования, где показал свою эффективность в борьбе против коронавирусов.

Научно-производственное предприятие «Фармаклон» является разработчиком оригинального препарата «Ингарон» на основе рекомбинантного человеческого гамма-интерферона и осуществляет промышленное производство препарата с 2006 года. Препарат входит в перечень ЖНВЛП. Активное вещество представляет собой белок, синтезированный штаммом Escherichia coli SG 200-50, в генетический аппарат которого встроен ген человеческого лейкоцитарного интерферона гамма путем трансформации плазмидой рGIF315.

Число зараженных коронавирусной инфекцией на 5 февраля по официальным данным оценивается в 24,5 тысячи человек. Зарегистрировано 493 летальных случаев, которые вызваны заражением коронавирусом — 492 в Китае, одно сообщение о смерти поступило из Филиппин.

Лечение коронавируса, протекающего в легкой форме, требует не менее одной недели, в более сложных случаях больных находятся под наблюдением более двух недель.

Ситуация нагнетается тем, что специфического препарата, который был бы предназначен для уничтожения прицельно коронавирусной инфекции, не существует.

«Как известно, вирусным частицам (коронавирус не исключение), жизненно необходимы клетки «хозяина» — человека — для того, чтобы выжить, начать заражение и распространиться по организму, — рассказала Юлия Исакова.

Возникает вопрос: почему кто-то оказывается зараженным, а кто-то нет?

«На помощь при ответе на данный вопрос может прийти простое объяснение о том, что наша иммунная система может самостоятельно справляться с вирусом, не допуская его размножения и инфекции, — пояснила она. — Это классический механизм работы нашего организма и для этого у здорового человека достаточно сил и внутренних ресурсов».

Как отметила эксперт, «огромным противовирусным потенциалом обладает интерферон гамма — один из цитокиновых белков человека, который отвечает за гибель всех внутриклеточных паразитов, включая различные вирусы».

Единственный в России препарат на его основе зарегистрирован для медицинского применения в двух лекарственных формах: назальные капли и инъекционный раствор. Представитель компании привела данные клинических исследований после курса терапии с применением препарата (по 2-3 капли 5 раз в день в течение 5 дней) при коронавирусной инфекции. В 89,1% случаев наблюдается снижение вирусной нагрузки, подчеркнула она. При этом, «побочных эффектов, связанных с применением препарата, не наблюдается».

Согласно отчету AlphaRM, вскоре после новостей о появлении нового коронавируса, продажи препарата выросли на 38% в рублях и упаковках.

Источник: Фармаклон

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