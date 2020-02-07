Минздрав начнет публиковать результаты экспертиз по лекарственным препаратам

Ведомство регистрирует лекарства по правилам ЕАЭС с 15 апреля 2019 года. Одобренные для регистрации препараты подлежат экспертизе, результаты которой должны размещаться в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза, указано на сайте Минздрава.

Минздрав не выполнял требования ЕАЭС, ранее сообщила рабочая группа Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований. Во всех записях о лекарственных препаратах, одобренных ведомством, отсутствуют заключения и ряд других документов, указано в отчете комиссии от 3 февраля.

Сведения о зарегистрированных препаратах начнут публиковаться в соответствии с Порядком формирования и ведения единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза, утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии № 84 от 03.11.2016.

Руслан Мавлиханов

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