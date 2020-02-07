«Натива» усомнилась в корректности экспертизы препарата «Микафунгин-Натив»

Очередное судебное заседание по делу о препарате «Микафунгин-Натив» прошло 5 февраля. Патентный спор длится уже полгода, с июля 2019 года.

Истец, японская компания Astellas, заявляет, что «Натива» использует в своем препарате полипептидное соединение (патент РФ № 2165423), что нарушает права Astellas. Юристы производителя требуют запретить «Нативе» выводить «Микафунгин-Натив» на рынок до исключения срока патента — 30 сентября 2020 года.

Экспертное заключение по препарату представили сторонам в январе 2020 года. Его подготовил гендиректор Ассоциации судебной экспертизы интеллектуальной собственности Владимир Хорошкеев, следует из определения суда.

В «Нативе» считают, что специалист исследовал не все компоненты препарата «Микафунгин-Натив». Не установлен сам предмет спора — использование в нем полипептидного соединения, отметила представитель компании на судебном заседании. Суд принял ходатайство «Нативы», 14 февраля эксперта вызовут в суд.

Руслан Мавлиханов

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