Квартальный объем продаж Gilead Sciences превысил прогнозы

Общий объем продаж за отчетный период составил 5,9 млрд долл. по сравнению с 5,8 млрд долл. годом ранее. Аналитики прогнозировали 5,7 млрд долл.

Квартальная прибыль составила 2,7 млрд долл. против 3 млн долл. в IV квартале 2018 года.

Как отметили в компании, рост прибыли связан, в основном, с налоговыми льготами.

Общий объем продаж препаратов для лечения ВИЧ-инфекции увеличился с 4,1 до 4,6 млрд долл.

Продажи препарата Biktarvy выросли с 758 млн до 1,6 млрд долл. Аналитики прогнозировали 1,4 млрд долл.

Показатель по препарату Genvoya сократился с 1,2 млрд до 958 млн долл., по препарату Truvada — с 823 до 7568 млн долл., по препарату Odefsey — с 448 до 435 млн долл.

Объем продаж препарата Descovy увеличился с 411 до 437 млн долл.

Общий объем продаж препаратов для лечения гепатита C сократился с 738 до 630 млн долл.

Квартальные продажи препарата Epclusa и авторизованных дженериков выросли с 453 до 465 млн долл.

Показатель по препарату Harvoni и авторизованным дженерикам сократился с 232 до 101 млн долл.

Объем продаж препарата Yescarta вырос с 81 до 122 млн долл. Аналитики ожидали 131,6 млн долл.

Объем продаж в США составил 4,52 млрд долл. против 4,47 млрд долл. годом ранее.

В Европе продажи выросли с 813 до 840 млн долл.

За весь 2019 года объем продаж составил 22,4 млрд долл. по сравнению с 22,1 млрд долл. в 2018 году.

Прибыль за год снизилась с 5,5 до 5,4 млрд долл.

По прогнозу Gilead, в 2020 году прибыль на акцию от продаж фармпродукции составит 6,05—6,45 долл., объем продаж — 21,8—22,2 млрд долл. Аналитики прогнозируют 7,02 долл. и 22,5 млрд долл. соответственно.

Илья Дугин

pharmvestnik