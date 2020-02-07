Квартальный объем продаж Gilead Sciences превысил прогнозы

В IV квартале объем продаж фармпродукции Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») составил 5,8 млрдл долл. США против 5,7 млрд долл. за аналогичный период 2018 года, сообщает FirstWord Pharma.
Общий объем продаж за отчетный период составил 5,9 млрд долл. по сравнению с 5,8 млрд долл. годом ранее. Аналитики прогнозировали 5,7 млрд долл.
Квартальная прибыль составила 2,7 млрд долл. против 3 млн долл. в IV квартале 2018 года.
Как отметили в компании, рост прибыли связан, в основном, с налоговыми льготами.
Общий объем продаж препаратов для лечения ВИЧ-инфекции увеличился с 4,1 до 4,6 млрд долл.
Продажи препарата Biktarvy выросли с 758 млн до 1,6 млрд долл. Аналитики прогнозировали 1,4 млрд долл.
Показатель по препарату Genvoya сократился с 1,2 млрд до 958 млн долл., по препарату Truvada — с 823 до 7568 млн долл., по препарату Odefsey — с 448 до 435 млн долл.
Объем продаж препарата Descovy увеличился с 411 до 437 млн долл.
Общий объем продаж препаратов для лечения гепатита C сократился с 738 до 630 млн долл.
Квартальные продажи препарата Epclusa и авторизованных дженериков выросли с 453 до 465 млн долл.
Показатель по препарату Harvoni и авторизованным дженерикам сократился с 232 до 101 млн долл.
Объем продаж препарата Yescarta вырос с 81 до 122 млн долл. Аналитики ожидали 131,6 млн долл.
Объем продаж в США составил 4,52 млрд долл. против 4,47 млрд долл. годом ранее.
В Европе продажи выросли с 813 до 840 млн долл.
За весь 2019 года объем продаж составил 22,4 млрд долл. по сравнению с 22,1 млрд долл. в 2018 году.
Прибыль за год снизилась с 5,5 до 5,4 млрд долл.
По прогнозу Gilead, в 2020 году прибыль на акцию от продаж фармпродукции составит 6,05—6,45 долл., объем продаж — 21,8—22,2 млрд долл. Аналитики прогнозируют 7,02 долл. и 22,5 млрд долл. соответственно.
Илья Дугин
pharmvestnik